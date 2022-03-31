Ракеты запускают даже с Каспийского моря: как Воздушные силы отбивают атаки оккупантов

Российские военные в последние дни стали больше запускать ракет по городам Украины. Уже почти каждый вечер сигналы тревоги звучат почти во всех городах страны. И летя эти ракеты из разных мест – из Беларуси, из акватории Черного моря и даже Каспийского.

Как Воздушные силы Украины отбивают эти атаки, откуда летят ракеты и какого вида, рассказал спикер ВС Юрий Игнат в комментарии для " Эспрессо.Запад ".

Он объяснил, что РФ атакует с воздуха ракетами разных типов. В основном – это ракеты Калибр или Х.

"Их запускают по всей стране. Это крылатые ракеты и могут быть разного базирования. Оккупанты имеют немало самолетов, с которых они наносят удары. Кстати, во Львовскую область залетали даже с Каспийского моря. Так они атаковали Международный центр миротворчества и безопасности. К примеру, шесть самолетов вылетает и запускает ракеты в запрограммированные направления", - объяснил спикер ВС.

Он отметил, что ракеты малозаметные и оккупанты часто используют русла для низкого полета. А несколько дней назад вылеты самолетов активизировались с аэродрома в Бресте. Ранее активности оттуда не было.

"Также атакуют ракетами типа Искандер. То есть, запускают ракету очень высоко, она делает дугу и на бешеной скорости летит в заданную цель. Их Воздушные силы украинской армии уже тоже научились сбивать", - подчеркнул Игнат.

Он объяснил, что ракеты можно быстро сбить, но основное – их обнаружить.

"Хотя видим неоднократные ситуации, когда ракеты РФ падали по дороге из-за неисправностей, или попадали в другую цель. То есть – техника врага несовершенна", - отметил спикер.

Юрий Игнат сказал, что в основном все ракеты заметны для военнослужащих Воздушных сил. Но это высокоточное оружие, которое летит со скоростью 800 км в час. Если ракета летит с Черного моря, то порой запрограммированная локация для нее непонятна. Поэтому сирена включается от Херсонской области и до всего Запада.

"Воздушные силы сбивают цели в основном зенитными ракетными комплексами. Стингеры, Игла, британские переносные зенитные ракетные комплексы, которые есть на вооружении. Мы уже даже истребителями сбиваем, что говорит о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, так как должны сложиться условия, нужно быть в выгодном расположении. Конечно, есть шанс, что ракету обезвредят по дороге. Но цель сложная и малозаметная, но нас это не останавливает, мы сбиваем", - пояснил Игнат.

В Воздушных силах просят не игнорировать воздушные тревоги, так как не всегда есть возможность определить цель ракеты. Не стоит доверять и различным фейкам о том, что системы оповещения не работают.

Если вы боитесь не услышать оповещение о воздушной тревоге – поставьте на телефон специальное приложение.