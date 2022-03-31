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Ракети запускають навіть з Каспійського моря: як Повітряні сили відбивають атаки окупантів

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Четвер 31 березня 2022 22:15
Ракети запускають навіть з Каспійського моря: як Повітряні сили відбивають атаки окупантів Фото: як Повітряні Сили України відбивають ракетні атаки (nationalinterest org)
Автор: Анна Шиканова

Російські військові в останні дні стали більше запускати ракет по містах України. Вже майже щовечора сигнали тривоги звучать майже у всіх містах країни. І летячи ці ракети з різних місць - з Білорусі, з акваторії Чорного моря і навіть Каспійського.

Як Повітряні Сили України відбивають ці атаки, звідки летять ракети і якого виду, розповів спікер ЗС Юрій Гнат у коментарі для "Еспресо.Захід".

Він пояснив, що РФ атакує з повітря ракетами різних типів. В основному - це ракети Калібр або Х.

"Їх запускають по всій країні. Це крилаті ракети та можуть бути різного базування. Окупанти мають чимало літаків, з яких вони завдають ударів. До речі, у Львівську область залітали навіть з Каспійського моря. Так вони атакували Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Наприклад, шість літаків вилітає і запускає ракети в запрограмовані напрямки", - пояснив спікер ЗС.

Він зазначив, що ракети малопомітні й окупанти часто використовують русла для низького польоту. А кілька днів тому вильоти літаків активізувалися з аеродрому в Бресті. Раніше активності звідти не було.

"Також атакують ракетами типу Іскандер. Тобто, запускають ракету дуже високо, вона робить дугу і на шаленій швидкості летить в задану ціль. Їх повітряні сили української армії вже теж навчилися збивати", - підкреслив Гнат.

Він пояснив, що ракети можна швидко збити, але основне – їх виявити.

"Хоча бачимо неодноразові ситуації, коли ракети РФ падали по дорозі через несправності, або потрапляли в іншу ціль. Тобто - техніка ворога недосконала", - зазначив спікер.

Юрій Гнат сказав, що в основному всі ракети помітні для військовослужбовців Повітряних сил. Але це високоточна зброя, яка летить зі швидкістю 800 км на годину. Якщо ракета летить з Чорного моря, то часом запрограмована локація для неї незрозуміла. Тому сирена включається від Херсонської області й до всього Заходу.

"Повітряні сили збивають цілі в основному зенітними ракетними комплексами. Стінгери, голка, Британські переносні зенітні ракетні комплекси, які є на озброєнні. Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що говорить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, оскільки повинні скластися умови, потрібно бути у вигідному розташуванні. Звичайно, є шанс, що ракету знешкодять по дорозі. Але ціль складна і малопомітна, але нас це не зупиняє, ми збиваємо", - пояснив Гнат.

У Повітряних силах просять не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки не завжди є можливість визначити мету ракети. Не варто довіряти й різним фейкам про те, що системи оповіщення не працюють.

Якщо ви боїтеся не почути оповіщення про повітряну тривогу - поставте на телефон спеціальний додаток.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не можна ігнорувати повітряну тривогу і чому вона включається так часто.

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Воздушные силы Украины Міністерство оборони України
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