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Приложение "Воздушная тревога" в телефоне: как установить прямо сейчас

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Пятница 11 марта 2022 23:23
Приложение "Воздушная тревога" в телефоне: как установить прямо сейчас Фото: Приложение "Воздушная тревога" (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты нанесли удар рано утром 11 марта по аэродромам в Днепре, Луцке и Ивано-Франковску. Сообщается, что в некоторых западных областях около 5 утра не сработало оповещение воздушной тревоги.

Министерство трансформации разработало приложение для мобильных телефонов, которое оперативно и очень громко сообщает об опасности во всех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Приложение, которое разработали в Министерстве цифровой трансформации Украины, информирует о начале воздушной тревоги и об ее окончании.

Также приложение присылает сообщения о воздушной, химической, техногенной или о других видах тревог системы гражданской обороны.

Скачать приложение можно по этой ссылке.

Как использовать приложение

1. Установите приложение "Воздушная тревога" через Google Play или App Store

2. Дайте приложение разрешения присылать вам оповещения и важные предупреждения.

3. Выберите область, в пределах которой вы хотите получать оповещение.

4. Отслеживайте начало и конец воздушных тревог.

Важно! Приложение не требует никакой регистрации, не собирает никаких персональных данных о пользователе или данные о геолокации.

Оповещения срабатывают также при отключенном звуке телефона и иногда они могут стать единственным оповещением, если по какой-то причине не сработала сирена в населенном пункте.

Приложение &quot;Воздушная тревога&quot; в телефоне: как установить прямо сейчас

Напомним, ранее мы писали о том, что смартфоны на Android получат встроенное оповещение о воздушных тревогах.

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