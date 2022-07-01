Ракетный обстрел Николаева: мальчик Вова дожил до дня рождения благодаря важному правилу

Чтобы поддержать именинника в его в личный праздник власти города решили сделать приятный сюрприз.

В кафе к мальчику с сестрой и мамой - отец парня отправился на защиту родины еще в первые дни полномасштабного нападения РФ - градоначальник пришел с подарками.

Мэр Николаева пришел к семье, пережившей ракетный удар, с подарками в день рождения мальчика (фото: скриншот с видео)

Вове вручили коробки с мониторными наушниками (как раз к компьютеру, который сыну покупает на день рождения мама) и портативной колонкой.

"Ого!" - сиял от счастья мальчик, восхищаясь неожиданными презентами от гостя.

Вместе с сыном его детскую искреннюю радость разделили и старшая сестра с мамой - семья именинника, только-только пережив кровавую ракетную атаку захватчиков, смогла отвлечься от войны хотя бы на это время.

Мальчик с сестрой радуются подаркам и сюрпризу, а мама - что может отметить день рождения сына (фото: скриншот с видео)

Ракетный удар по Николаеву и правило двух стен

Как рассказала мама Вовы, в день обстрела 29 июня они были в квартире в коридоре, открыли двери. Сначала услышали жуткий гул, потом был взрыв. Дочка женщины громко кричала, а сын ошарашенно только и сказал: "Мама, мне плохо". Кругом после разрушения подъезда дома стояли столбы пыли, но все трое, к счастью, уцелели и выбрались из-под завалов и обломков.

В Николаеве семья пережила ракетный удар РФ по многоэтажке (фото: скриншот с видео)

Женщина отметила, что соблюдение правила двух стен и помогло семье выжить.

Напомним, что такое правило состоит в следующем:

от опасности вас должно отделять не менее 2 стен, потому что одна, вероятно, разрушится от удара, а вторая будет защищать от обломков стен, оконного стекла и т.д. Обычно это тамбур, коридор или прихожая;

подвал или гараж с одним выходом - это ловушка. Современные подземные паркинги и подвалы в большинстве домов спроектированы с двумя и более выходами, и это безопасно.

Видео: в Николаеве организовали приятный сюрприз мальчику в день рождения, который с семьей спасся от российских ракетных ударов по жилому дому