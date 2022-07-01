Ракетний обстріл Миколаєва: хлопчик Вова дожив до дня народження завдяки важливому правилу

Під час російського масивного ракетного удару по Миколаєву 29 червня жертв серед мирних громадян могло виявитися більше - жінка з двома дітьми вціліли завдяки правилу двох стін і врятувалися з-під завалів багатоповерхівки, куди нещодавно переїхали зі свого селища, рятуючись від атак окупантів.
Через ворожу ракету, яка влучила в під'їзд нового будинку сім'ї, хлопчик міг не дожити один день до свого дня народження.
Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.
Щоб підтримати іменинника в його в особисте свято влада міста вирішила зробити приємний сюрприз.
У кафе до хлопчика з сестрою і мамою - батько хлопця відправився на захист батьківщини ще в перші дні повномасштабного нападу РФ - градоначальник прийшов з подарунками.
Мер Миколаєва прийшов до сім'ї, що пережила ракетний удар, з подарунками в день народження хлопчика (фото: скріншот з відео)
Вові вручили коробки з моніторними навушниками (якраз до комп'ютера, який синові купує на день народження мама) і портативною колонкою.
"Ого!" - сяяв від щастя хлопчик, захоплюючись несподіваними презентами від гостя.
Разом з сином його дитячу щиру радість поділили і старша сестра з мамою - сім'я іменинника, тільки-тільки переживши криваву ракетну атаку загарбників, змогла відволіктися від війни хоча б на цей час.
Хлопчик з сестрою радіють подарункам і сюрпризу, а мама - що може відзначити день народження сина (фото: скріншот з відео)
Як розповіла мама Вови, в день обстрілу 29 червня вони були у квартирі в коридорі, відкрили двері. Спочатку почули моторошний гул, потім був вибух. Дочка жінки голосно кричала, а син ошелешено тільки І сказав: "Мама, мені погано". Кругом після руйнування під'їзду будинку стояли стовпи пилу, але всі троє, на щастя, вціліли та вибралися з-під завалів і уламків.
У Миколаєві сім'я пережила ракетний удар РФ по багатоповерхівці (фото: скріншот з відео)
Жінка зазначила, що дотримання правила двох стін і допомогло родині вижити.
Нагадаємо, що таке правило полягає в наступному:
Відео: у Миколаєві організували приємний сюрприз хлопчикові на день народження, який з сім'єю врятувався від російських ракетних ударів по житловому будинку
Нагадаємо, 29 червня російські війська випустили по Миколаєву понад 10 ракет всього за пів години. Під атаку потрапила багатоповерхівка, а жертвами удару стали 4 людини, і ще 5 отримали поранення.
Додамо, перед цим ми розповідали, що захисниця України показала зворушливе відео зустрічі з мамою.