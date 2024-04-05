Ракетні атаки на Запоріжжя. Під удар потрапила журналістка (фото)

Удар по Запоріжжю - серед поранених журналістка

Так, окупанти двічі вдарили по одному місцю. І під час другої атаки серед поранених була й журналістка 1+1. У якому стані нині Овес - не повідомляється.

Втім, в ефірі показали фото журналістки. Можна побачити, що їй вже надали першу допомогу.

Журналістка потрапила під удар по Запоріжжю (скріншоти)

Окрім цього стало відомо, що під час другої ракетної атаки на місці удару перебували ще й кореспонденти "Суспільного", вони не постраждали.

Але внаслідок чергового злочину росіян травми отримала ще й журналістка видання "Укрінформ" Ольга Звонарьова. ЇЇ вже оперують.

Удар окупантів по Запоріжжю - що відомо

Росіяни влаштували черговий ракетний обстріл. Сьогодні, 5 квітня, внаслідок удару по Запоріжжю постраждало чимало людей. Вже відомо, що є загиблі.

Окупанти вбили щонайменше трьох осіб, а ще 13 отримали поранення, четверо з них у важкому стані.