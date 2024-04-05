Ракетные атаки на Запорожье. Под удар попала журналистка (фото)

Удар по Запорожью - среди раненых журналистка

Так, оккупанты дважды ударили по одному месту. И во время второй атаки среди раненых была и журналистка 1+1. В каком состоянии сейчас Овес - не сообщается.

Впрочем, в эфире показали фото журналистки. Можно увидеть, что ей уже была оказана первая помощь.

Журналистка попала под удар по Запорожью (скриншоты)

Кроме того, стало известно, что во время второй ракетной атаки на месте удара находились еще и корреспонденты "Суспільного", они не пострадали.

Но в результате очередного преступления россиян травмы получила еще и журналистка издания "Укринформ" Ольга Звонарева. Ее уже оперируют.

Удар оккупантов по Запорожью - что известно

Россияне устроили очередной ракетный обстрел. Сегодня, 5 апреля, в результате удара по Запорожью пострадало немало людей. Уже известно, что есть погибшие.

Оккупанты убили по меньшей мере трех человек, а еще 13 получили ранения, четверо из них в тяжелом состоянии.