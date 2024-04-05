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Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

П'ятниця 05 квітня 2024 17:38
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Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників Перше правило в будь-якій ситуації - не панікувати (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Війна в Україні триває. Ворог регулярно атакує наші міста й селища дронами та ракетами. З огляду на це кожному українцю потрібно пам'ятати про правила поведінки під час тривоги, а також що робити, якщо внаслідок обстрілу під завалом опинилася дитина.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме потрібно діяти в такій ситуації.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка ДСНС України у Facebook, офіційний сайт ДСНС України.

Правила поведінки під час повітряної тривоги

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій наголошують, що повітряну тривогу ні в якому разі не можна ігнорувати. Водночас і панікувати при цьому не варто.

Натомість необхідно негайно слідувати до найближчого укриття.

Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

Що робити після сигналу повітряної тривоги (інфографіка: dsns.gov.ua)

Якщо ж ви не встигаєте добігти до укриття, потрібно:

  • перейти у приміщення без вікон
  • скористатися правилом "двох стін"

Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

Що робити, якщо не встигли добігти до укриття (інфографіка: dsns.gov.ua)

Що робити під завалом разом із дитиною

Якщо у будинку стався вибух і ви разом із дитиною потрапили під завал, рятувальники радять дотримуватися низки важливих кроків:

  • переконатися, що дитина не поранена
  • допомогти дитині заспокоїтися (обійняти, взяти за руку, попросити дихати разом із вами глибоко й повільно)

Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

Що робити під завалом разом із дитиною (інфографіка: dsns.gov.ua)

Якщо у вас немає води, експерти радять:

  • попросити дитину затримувати в роті слину
  • робити рухи, неначе вона її жує
  • ковтати

"Це допоможе заспокоїтися", - пояснили у ДСНС.

Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

Що робити, якщо немає води (інфографіка: dsns.gov.ua)

Якщо ж, не дай Боже, дитина перебуває під завалом сама, дорослим потрібно:

  • покликати її, щоб зрозуміти, чи вона у свідомості
  • запитати про самопочуття - чи їй десь не боляче, чи може вона поворушити руками й ногами тощо
  • постійно підтримувати з нею зв'язок - розповідати різні історії, пригадувати про спільні радісні моменти тощо
  • запевнити, що допомога обов'язково прийде

Що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальниківЩо робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною: інструкція від рятувальників

Що робити, якщо дитина під завалом сама (інфографіка: dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Читайте також, як додзвонитися рятувальникам та поліції, якщо немає зв'язку.

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