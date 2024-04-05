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Ракетні атаки на Запоріжжя. Під удар потрапила журналістка (фото)

Запоріжжя, П'ятниця 05 квітня 2024 19:30
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Ракетні атаки на Запоріжжя. Під удар потрапила журналістка (фото) Журналістка вже отримала першу допомогу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Російські окупанти не припиняють бити ракетами по українських містах. Під час удару по Запоріжжю постраждала журналістка 1+1 Кіра Овес.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про поранення журналістки розповіли в ефірі телемарафону "Єдині новини", трансляція якого відбувається на YouTube.

Удар по Запоріжжю - серед поранених журналістка

Так, окупанти двічі вдарили по одному місцю. І під час другої атаки серед поранених була й журналістка 1+1. У якому стані нині Овес - не повідомляється.

Втім, в ефірі показали фото журналістки. Можна побачити, що їй вже надали першу допомогу.

Ракетні атаки на Запоріжжя. Під удар потрапила журналістка (фото)Ракетні атаки на Запоріжжя. Під удар потрапила журналістка (фото)

Журналістка потрапила під удар по Запоріжжю (скріншоти)

Окрім цього стало відомо, що під час другої ракетної атаки на місці удару перебували ще й кореспонденти "Суспільного", вони не постраждали.

Але внаслідок чергового злочину росіян травми отримала ще й журналістка видання "Укрінформ" Ольга Звонарьова. ЇЇ вже оперують.

Удар окупантів по Запоріжжю - що відомо

Росіяни влаштували черговий ракетний обстріл. Сьогодні, 5 квітня, внаслідок удару по Запоріжжю постраждало чимало людей. Вже відомо, що є загиблі.

Окупанти вбили щонайменше трьох осіб, а ще 13 отримали поранення, четверо з них у важкому стані.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що робити, якщо ви опинились під завалом разом із дитиною.

Окрім цього, раніше ми розповідали, що відомий кінопродюсер і воїн ЗСУ вперше став батьком.

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У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл