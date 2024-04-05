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Ракетные атаки на Запорожье. Под удар попала журналистка (фото)

Запорожье, Пятница 05 апреля 2024 19:30
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Ракетные атаки на Запорожье. Под удар попала журналистка (фото) Журналистка уже получила первую помощь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Российские оккупанты не перестают бить ракетами по украинским городам. Во время удара по Запорожью пострадала журналистка 1+1 Кира Овес.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), о ранениях журналистки рассказали в эфире телемарафона "Єдині новини", трансляция которого осуществляется на YouTube.

Удар по Запорожью - среди раненых журналистка

Так, оккупанты дважды ударили по одному месту. И во время второй атаки среди раненых была и журналистка 1+1. В каком состоянии сейчас Овес - не сообщается.

Впрочем, в эфире показали фото журналистки. Можно увидеть, что ей уже была оказана первая помощь.

Ракетные атаки на Запорожье. Под удар попала журналистка (фото)Ракетные атаки на Запорожье. Под удар попала журналистка (фото)

Журналистка попала под удар по Запорожью (скриншоты)

Кроме того, стало известно, что во время второй ракетной атаки на месте удара находились еще и корреспонденты "Суспільного", они не пострадали.

Но в результате очередного преступления россиян травмы получила еще и журналистка издания "Укринформ" Ольга Звонарева. Ее уже оперируют.

Удар оккупантов по Запорожью - что известно

Россияне устроили очередной ракетный обстрел. Сегодня, 5 апреля, в результате удара по Запорожью пострадало немало людей. Уже известно, что есть погибшие.

Оккупанты убили по меньшей мере трех человек, а еще 13 получили ранения, четверо из них в тяжелом состоянии.

Напомним, недавно стало известно, что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что известный кинопродюсер и воин ВСУ впервые стал отцом.

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