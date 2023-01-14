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У Повітряних силах розповіли, якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі

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Дніпро, Субота 14 січня 2023 20:32
У Повітряних силах розповіли, якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі Фото: у Повітряних силах розповіли, якою ракетою росіяни вдарили по будинку в Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 січня, російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Що стосується Дніпра... Ракета, яка була випущена по багатоповерхівці у Дніпрі - це Х-22. Вона була випущена з далекого бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. Було 5 пусків цих ракет", - розповів Ігнат.

За його словами, таку ж ракету росіяни використали для удару по торговому центру у Кременчуці. Вона призначена для знищення авіаносних груп у морі.

"І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту", - додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.

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