Вже бомбив Кременчук. Названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру

Фото: названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Російські військові, 14 січня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Обстріляти місто надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Олег Тімошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі", - написав Братчук. Зазначено також, що він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.