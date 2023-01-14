Вже бомбив Кременчук. Названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру
Російські військові, 14 січня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Обстріляти місто надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"Олег Тімошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі", - написав Братчук.
Зазначено також, що він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.
Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.
Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.
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