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Вже бомбив Кременчук. Названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру

Новость на русском →
Субота 14 січня 2023 21:36
Вже бомбив Кременчук. Названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру Фото: названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові, 14 січня, завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ятеро людей. Обстріляти місто надав наказ командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Олег Тімошин - командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку. Його полк сьогодні вдарив по будинку у Дніпрі", - написав Братчук.

Зазначено також, що він же віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

Вже бомбив Кременчук. Названо командира РФ, відповідального за удар по Дніпру

Нагадаємо, російські війська під час масштабної тривоги поцілили по багатоквартирному будинку у Дніпрі.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.

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