Рак забрал жизнь известной украинской журналистки

Нина Гриценко умерла в Херсоне (коллаж РБК-Украина)

Ушла из жизни херсонская журналистка Нина Гриценко

В Херсоне умерла известная журналистка Нина Гриценко. Сердце женщины остановилось в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщают местные СМИ и коллеги Нины.

Причиной смерти журналистки, последним местом работы которой было интернет-издание "Херсон Онлайн", стало онкологическое заболевание. С ним женщина боролась длительное время. К сожалению, победить рак не удалось...

Нина Гриценко умерла в Херсоне (facebook.com/Нина Гриценко)

"Мы все замерли сегодня. Вместе с тобой. Каждую секунду ждем сообщения, что кто-то что-то напутал и страшное известие о том, что ты больше не с нами, - ошибка… Все как один шокированы: "Как?! Ведь мы ж неделю назад/позавчера/вчера общались!.." Нинуся… Мы все верили, что ты с этим справишься. Потому что и ты в это верила. А ты всегда верила в то, что делаешь! Остроумная, упрямая, местами категоричная, но такая мудрая и честная. Ты - мастер, ты - журналист, ты - Человек. Была, есть и будешь. Ничего не знаю: для меня ты жива. В своем смехе, в постах, которые Facebook будет время от времени выбрасывать, в комментах, в своем вечном: "Галюсь, привет, есть минута?.." Ты никуда не ушла. Ты просто уехала в страну, где лучше и теплее. И - абсолютно точно - мы однажды встретимся. Теперь у каждого из нас есть родной человек, которого забрал рак. Вечная память тебе, дорогая… P.S. Конечно, она это читает", - написала в соцсети пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская.

Скриншот поста (facebook.com/lyashevskaya.galina)

Другие юзеры соболезнуют родным Нины Гриценко и скорбят по журналистке.

Ніна залишиться у пам'яті як щира, талановита та безмежно добра людина... Ніна, яка вірила і не опускала руки...

Светлая память Светлой Душе...

Нина из тех, с кем пересечешься случайно, а зависнешь поболтать на полчаса, начинаешь убегать по своим делам - и это еще минут пятнадцать. Тем миллион - девчачьи вопросы, работа, оценка событий и людей, здоровье - в последние годы... С ней всегда интересно, у нее обо всем есть свое мнение.

Безжалостная болезнь. Когда-то у меня отобрала брата... Я совсем немного знала Нину. Она потрясающе улыбалась... Так жаль...

Мы общались в личке о многом... О женском, о профессиональном, о врачах/здоровье. Вот есть люди, с которыми хочется говорить, они не напускные, не поверхностные, не завистливо-лживые. Такая и Нина. Мудрая, сильная, ироничная, объективная и справедливая. Нина, я сказала тебе, что все будет хорошо. Но видимо у Бога на тебя свои планы... Царство Небесное, жизнь бесконечная, вечный покой…

Нина Гриценко умерла в Херсоне (facebook.com/Нина Гриценко)

С Ниной Гриценко будут прощаться в среду. Прощание с ней состоится в среду, 27 ноября, в 9:30 на ул. Старостина, 16 в Херсоне. В 10:00 начнется отпевание.