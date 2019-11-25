Рак забрав життя відомої української журналістки

Пішла з життя херсонська журналістка Ніна Гриценко
У Херсоні померла відома журналістка Ніна Гриценко. Серце жінки зупинилося в понеділок, 25 листопада. Про це повідомляють місцеві ЗМІ і колеги Ніни.
Причиною смерті журналістки, останнім місцем роботи якої було інтернет-видання "Херсон Онлайн", стало онкологічне захворювання. З ним жінка боролася тривалий час. На жаль, перемогти рак не вдалося...
Ніна Гриценко померла в Херсоні (facebook.com/Нина Гриценко)
"Ми всі завмерли сьогодні. Разом з тобою. Кожну секунду чекаємо повідомлення, що хтось щось наплутав і страшна звістка про те, що ти більше не з нами, - помилка... Всі як один шоковані: "Як?! Адже ми ж тиждень назад/позавчора/вчора спілкувалися!.." Нінуся... Ми всі вірили, що ти з цим впораєшся. Тому що і ти в це вірила. А ти завжди вірила в те, що робиш! Дотепна, уперта, місцями категорична, але така мудра й чесна. Ти - майстер, ти журналіст, ти - Людина. Була, є і будеш. Нічого не знаю, для мене ти жива. У своєму сміху, в постах, які Facebook буде час від часу викидати, в коментах, в своєму вічному: "Галюсь, привіт, є хвилина?.." Ти нікуди не пішла. Ти просто поїхала в країну, де краще і тепліше. І абсолютно точно - ми колись зустрінемося. Тепер у кожного з нас є рідна людина, яку забрав рак. Вічна пам'ять тобі, люба... P. S. Звичайно, вона це читає", - написала в соцмережі прес-секретар Херсонської облради Галина Ляшевська.
Скріншот поста (facebook.com/lyashevskaya.galina)
Інші юзери співчувають рідним Ніни Гриценко і тужать за журналісткою.
Ніна Гриценко померла в Херсоні (facebook.com/Нина Гриценко)
З Ніною Гриценко прощатимуться в середу. Прощання з нею відбудеться у середу, 27 листопада, о 9:30 на вул. Старостіна, 16 в Херсоні. О 10:00 розпочнеться відспівування.