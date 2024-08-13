Рахат-лукум из фруктов и ягод: три рецепта турецких сладостей с детства

Созданные в Стамбуле, эти фруктовые, похожие на желе, сладости снискали любовь во многих странах мира. Обычно рахат-лукум готовят из сезонных фруктов и ягод, а затем посыпают сахарной пудрой или кокосовой стружкой.

О том, как готовить фруктовый и ягодный рахат-лукум, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Smachno .

Малиновый лукум в сахарной пудре

Для приготовления рахат-лукума из малины нужны эти продукты:

малина - 1 стакан;

сахар - 200 г;

вода - 200 мл;

желатин - 1 ч. л.;

кукурузный крахмал - 50 г;

сахарная пудра - по вкусу.

Как готовить рахат-лукум из малины

Тщательно промойте малину. Выбирайте свежие ягоды без повреждений. Промытую малину пересыпьте в кастрюлю, всыпьте сахар.

Залейте ягоды водой, доведите жидкость до кипения. После этого варите смесь в течение нескольких минут.

Протрите ягоды через сито. Малиновой смеси должно быть 300 г. Если массы несколько меньше, советуют добавить воды.

Добавьте в малиновую смесь крахмал - примерно 40 г. Перемешайте массу для рахат-лукума, снова доведите до кипения и варите в течение 20 минут до загустения. Снимите готовую смесь из огня.

Разведите желатин, залив его 2 ст. л. горячей воды. Перелейте его в тёплую малиновую смесь, тщательно перемешайте ингредиенты.

Застелите небольшой противень пергаментом, присыпьте бумагу оставшимся крахмалом. Равномерно распределите малиновую массу по поверхности противня.

Подождите до полного застывания сладостей. Затем разрежьте пласт на кубики и обваляйте их в сахарной пудре.

Сливовой лукум в сахаре

Чтобы приготовить турецкий рахат-лукум из сливы, нужны такие ингредиенты:

сливы - 700 г;

вода - 2 стакана;

кукурузный крахмал - 100 г;

сахар - 2 стакана;

сахарная пудра - по вкусу.

Как готовить рахат-лукум из сливы

Помойте сливы, разрежьте их пополам и удалите косточки. Переложите нарезанные сливы в кастрюлю и залейте водой.

Варите сливы в течение 15-20 минут на маленьком огне. Подождите, пока они остынут, а затем протрите их через сито.

Доведите пюре до кипения, всыпьте сахар - и варите все до его полного растворения. В это время разведите крахмал, залив его стаканом холодной воды.

Влейте крахмал в сливовое пюре, перемешайте ингредиенты и варите смесь до загустения. Застелите небольшую форму бумагой для выпечки, выложите равномерно массу из слив.

Подождите, пока сливовое пюре полностью застынет, нарежьте сладости на кубики и присыпьте рахат-лукум сахарной пудрой.

Яблочный лукум с орешками

Для того чтобы приготовить турецкие сладости из яблок, нужны следующие продукты:

яблоки - 4 шт.;

вода - стакан;

тростниковый сахар - 50 г;

грецкие орехи - 50 г;

кукурузный крахмал - 120 г;

кокосовая стружка - по вкусу.

Как готовить рахат-лукум из яблок

Для яблочного рахат-лукума советуют выбирать кислые яблоки. Их нужно помыть, снять с них шкурку, удалить плодоножку и семена. Затем яблоки нужно нарезать на дольки.

В маленькую кастрюлю налейте воды, добавьте сахар. Перемешивая, варите до растворения сахара. После этого добавьте яблоки.

Грецкие орехи нужно почистить и измельчить. Затем их также нужно всыпать в кастрюлю с яблоками.

Растворите крахмал в миске с холодной водой, влейте его в яблочное повидло. Готовьте массу до загустения и прозрачности.

Форму для выпечки советуют застелить пищевой пленкой, ведь рахат-лукум из яблок будет застывать в холодильнике.

Равномерно выложите яблочную массу, поставьте противень в холодильник до полного застывания сладостей. После этого нарежьте рахат-лукум на кубики и обваляйте сладости в кокосовой стружке.