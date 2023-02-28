Рафінована чи нерафінована: яка олія корисніша для здоров'я

Яка різниця

Експерт каже, що нерафіновані олії корисніші, бо для їх виготовлення насіння чи горіхи просто відправляють під прес (часом нагрівають до 90 градусів) і коштом цього в такій олії залишається більшість корисних речовин.

Однак, вона по суті ніяк не очищалась від домішок (пестициди, сліди металів, ароматичні вуглеводні, афлатоксини, діоксини), тому її важко зберігати. До того ж такі домішки не дозволяють таку олію сильно гріти й можуть сприяти утворенню канцерогенів.

"Ну така собі ідея смажити на лляній олії, щоб заробити ризик раку. Тому велика частина олій піддається багатоетапному очищенню - рафінації", - йдеться у повідомленні.

Рафінована олія є кращою для зберігання та стійкішою під час термічного приготування. Однак у рафінованій олії разом зі шкідливими домішками значно видаляються корисні речовини.

Що таке рафінація

Це процес видалення з олії всього, крім жирів, щоб підвищити точку диміння і її можна було використовувати для нагрівання при високих температурах і не боятись, що утворяться канцерогени.

Нутриціолог зазначила, що нерафінована соняшникова олія вже при 107 градусах буде утворювати шкідливі речовини, а рафіновану можна безпечно нагрівати до 232 градусів.

Важливо не нагрівати вище точки їх димлення та повторно. Зокрема, нерафіновану олію краще додавати в салат та поливати нею вже готові страви. А рафіновану олію за потреби можна використовувати в термічно оброблених продуктах.