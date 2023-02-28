Рафинированное или нерафинированное: какое масло полезнее для здоровья

Какая разница

Эксперт говорит, что нерафинированные масла более полезны, потому что для их изготовления семена или орехи просто отправляют под пресс (иногда нагревают до 90 градусов) и за счет этого в таком масле остается большинство полезных веществ.

Однако она по существу никак не очищалась от примесей (пестициды, следы металлов, ароматические углеводороды, афлатоксины, диоксины), поэтому ее трудно сохранять. К тому же, такие примеси не позволяют такое масло сильно греть и могут способствовать образованию канцерогенов.

"Ну такая себе идея жарить на льняном масле, чтобы заработать риск рака. Поэтому большая часть масел подвергается многоэтапной очистке - рафинации", - говорится в сообщении.

Рафинированное масло является лучшим для хранения и более устойчивым во время термического приготовления. Однако в рафинированном масле вместе с вредными примесями значительно удаляются полезные вещества.

Что такое рафинация

Это процесс удаления из масла всего, кроме жиров, чтобы повысить точку дымления и его можно было использовать для нагревания при высоких температурах и не бояться, что образуются канцерогены.

Нутрициолог отметила, что нерафинированное подсолнечное масло уже при 107 градусах будет образовывать вредные вещества, а рафинированное можно безопасно нагревать до 232 градусов.

Важно не нагревать выше точки их дымления и повторно. В частности, нерафинированное масло лучше добавлять в салат и поливать уже готовые блюда. Рафинированное масло при необходимости можно использовать в термически обработанных продуктах.