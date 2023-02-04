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"Радянські стереотипи": Ксенія Мішина зізналася, чому її син не спілкується з батьком

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Субота 04 лютого 2023 13:00
"Радянські стереотипи": Ксенія Мішина зізналася, чому її син не спілкується з батьком Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Ксенія Мішина рідко згадує про батька свого сина. Відомо, що чоловік дозволяв собі підіймати на неї руку та ображати. Також вона заявила, що 10-річний Платон більше не спілкується з татом.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Чому син не спілкується з батьком

Зокрема, фанатам вона розповіла, що її син взагалі не підтримує зв'язок з рідним батьком, адже спілкування не повинне псувати ментальне здоров'я.

Акторка зазначила, що раніше вона була не проти зустрічей Платона та батьком. Однак, зараз все змінилось.

"Вони більше не спілкуються. Моя дитина має вирости ментально максимально здоровою", - зазначила вона.

&quot;Радянські стереотипи&quot;: Ксенія Мішина зізналася, чому її син не спілкується з батьком

Син Ксенії Мішиної більше не спілкується з батьком (скриншот)

&quot;Радянські стереотипи&quot;: Ксенія Мішина зізналася, чому її син не спілкується з батькомКсенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Чи вільне серце акторки

Також Мішина отримує величезну кількість питань про її особисте життя. Фанатів цікавить, чи знаходиться зараз вона стосунках.

Однак, зірка попросила жіночу половину своєї аудиторії перестати думати, що їхнє щастя лише у хлопцях. Вона впевнена, що щастя потрібно шукати в нас самих та в особистому життєвому шляху.

"Це якісь радянські нав'язливі стереотипи. Бувають різні періоди: коли ти щаслива сама з собою, а коли ти можеш і хочеш ощасливити людину поряд. Розслабтеся, шукайте щастя не у залежностях, а у своєму шляху, у своєму існуванні, у собі. А чоловік обов'язково буде, якщо захочете", - додала вона.

&quot;Радянські стереотипи&quot;: Ксенія Мішина зізналася, чому її син не спілкується з батькомКсенія Мішина розповіла, чи знаходиться у стосунках з коханим чоловіком (скриншот)

Раніше Мішина розповідала, що отримала незвичайний подарунок від незнайомця.

Також вона розповідала, як зараз живуть її батьки в окупованому Криму.

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