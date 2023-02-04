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"Советские стереотипы": Ксения Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцом

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Суббота 04 февраля 2023 13:00
"Советские стереотипы": Ксения Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцом Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская актриса Ксения Мишина редко упоминает об отце своего сына. Известно, что мужчина позволял себе поднимать на нее руку и оскорблять. Также она заявила, что 10-летний Платон больше не общается с папой.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Почему сын не общается с отцом

В частности, фанатам она рассказала, что ее сын вообще не поддерживает связь с родным отцом, ведь общение не должно портить ментальное здоровье.

Актриса отметила, что раньше она была не против встреч Платона и отцом. Однако сейчас все изменилось.

"Они больше не общаются. Мой ребенок должен вырасти ментально максимально здоровым", - отметила она.

&quot;Советские стереотипы&quot;: Ксения Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцом

Сын Ксении Мишиной больше не общается с отцом (скриншот)

&quot;Советские стереотипы&quot;: Ксения Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцом Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)

Свободно ли сердце актрисы

Также Мишин получает огромное количество вопросов о ее личной жизни. Фанатов интересует, находится ли сейчас она в отношениях.

Однако звезда попросила женскую половину своей аудитории перестать думать, что их счастье только в парнях. Она уверена, что счастья нужно искать у нас самих и в личном жизненном пути.

"Это какие-то советские навязчивые стереотипы. Бывают разные периоды: когда ты счастлива сама с собой, а когда ты можешь и хочешь осчастливить человека рядом. Расслабьтесь, ищите счастья не в зависимостях, а на своем пути, в своем существовании, в себе. А мужчина обязательно будет, если захотите", - добавила она.

&quot;Советские стереотипы&quot;: Ксения Мишина призналась, почему ее сын не общается с отцомКсения Мишина рассказала, находится ли в отношениях с любимым мужчиной (скриншот)

Ранее Мишина рассказывала, что получила необычный подарок от незнакомца.

Также она рассказывала, как живут ее родители в оккупированном Крыму.

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