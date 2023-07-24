UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радянські пам'ятники на Львівщині "сховали", щоб їх не демонтували. Розгорівся скандал

Деякі жителі сіл Белзької ОТГ проти знесення радянських монументів (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На Львівщині розгорівся скандал через демонтаж деяких радянських пам'ятників. Місцева громада не повідомила обласній робочій групі з питань декомунізації при Львівській ОВА про наявність трьох пам'ятників тоталітарного режиму. А деякі жителі сіл навіть після виявлення порушення виступають проти знесення символів СРСР.

Про це повідомляє ZAxid.net.

Деякі жителі встали на захист радянщини

Скандал зі знесенням радянських пам'ятників виник у Белзькій територіальній громаді Червоноградського району. Голова громади Оксана Береза не повідомила про монументи часів СРСР у Львівську ОВА.

Втім після розголосу про цю ситуацію пам'ятник у Белзі обіцяють демонтувати, а от жителі сіл Хлівчани та Домашів проти знесення монументів.

"Громада Белза ховає від серпа декомунізації три пам'ятники. У чому дивина? Голова громади - активна членкиня ВО "Свобода" Береза Оксана давно запевнила робочу комісію, що Белз вільний від істуканів. А маємо… Недавно, після нещадної боротьби, впав комуністичний Любінь, де керує ЄС. Впаде і Белз, Верин, Рава-Руська, Червоноград, Старий Самбір, Сокаль, Краковець, Семигинів і решта сто оплотів прославлення епохи окупації", - написав радник голови Львівської ОВА Олег Радик y Facebook.

У ЛОВА вважають, що це було навмисне приховування зі сторони місцевої влади.

"Белз не надав жодної інформації й ніколи не з'являвся на нарадах. Це було приховування, бо постійно про все інформуємо й наголошуємо, що треба позбутися маркерів тоталітаризму. У нас були громади, які спочатку, можливо, не звернули увагу, а потім зголосилися. Як от Жовтанецька громада. Вони за 2-3 дні повідомили про все, що в них було", - розповіла секретарка ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Анна Герич.

Радянський монумент у Белзі (фото: facebook.com/olegradyk)

За словами Герич, про наявність радянських пам'ятників у цих населених пунктах дізналися в ЛОВА через соцмережі - місцеві жителі самі їх прислали. Після цього туди виїхала депутатська група, яка виявила три радянських монументи.

"Один з пам'ятників у Белзі, за кілька десятків метрів від житла голови громади. На монументі є зірка. У Кримінальному кодексі є стаття за пропаганду тоталітарних символів. Коли є спротив або приховування, то готуємо листа, де вказуємо повністю всю законодавчу базу, а також відповідальність за пропаганду символів тоталітаризму", - каже Анна.

Монумент у Хлівчанах Червоноградського району (фото: facebook.com/olegradyk)

Яка позиція Белзької ОТГ

Голова Белзької ОТГ Оксана Береза заявила у своє виправдання, що про символи тоталітарного режиму не повідомили, бо вони не були на балансі її громади. Зараз вона запевняє, що монумент у Белзі таки знесуть.

Береза пояснює, що у селі Хлівчани є пам'ятник "матері" із підписом "1941-1945". Наголосимо, що таке датування використовує Росія на позначення "великої вітчизняної війни", хоч по факту це був лише етап Другої світової.

"Будьмо відверті, що Батьківщину-Матір в Києві не зносять, тільки хочуть тризуб додати. З Хлівчан двоє хлопців на Сході віддали свої життя за незалежність. Десь в перспективі підтримаємо, щоб у Хлівчанах поставити інший меморіал. Але це на майбутнє, бо зробити руїну в центрі села? Це теж неправильно. Це меморіал жертвам Другої світової війни. А наші люди ж теж загинули", - каже Береза.

Пам'ятник у селі Домашів (фото: facebook.com/olegradyk)

Також додамо, що на Львівщині вже знесли понад 140 пам'ятників часів СРСР, але ще майже 100 монументів потрібно демонтувати.

Раніше ми повідомляли про те, що у Львові невідомі хотіли викрасти прах радянського розвідника Кузнєцова.

Читайте також про те, що у Києві з двох радянських пам'ятників зняли охоронний статус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьрадянське минуле