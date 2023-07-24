Радянські пам'ятники на Львівщині "сховали", щоб їх не демонтували. Розгорівся скандал

Деякі жителі встали на захист радянщини

Скандал зі знесенням радянських пам'ятників виник у Белзькій територіальній громаді Червоноградського району. Голова громади Оксана Береза не повідомила про монументи часів СРСР у Львівську ОВА.

Втім після розголосу про цю ситуацію пам'ятник у Белзі обіцяють демонтувати, а от жителі сіл Хлівчани та Домашів проти знесення монументів.

"Громада Белза ховає від серпа декомунізації три пам'ятники. У чому дивина? Голова громади - активна членкиня ВО "Свобода" Береза Оксана давно запевнила робочу комісію, що Белз вільний від істуканів. А маємо… Недавно, після нещадної боротьби, впав комуністичний Любінь, де керує ЄС. Впаде і Белз, Верин, Рава-Руська, Червоноград, Старий Самбір, Сокаль, Краковець, Семигинів і решта сто оплотів прославлення епохи окупації", - написав радник голови Львівської ОВА Олег Радик y Facebook.

У ЛОВА вважають, що це було навмисне приховування зі сторони місцевої влади.

"Белз не надав жодної інформації й ніколи не з'являвся на нарадах. Це було приховування, бо постійно про все інформуємо й наголошуємо, що треба позбутися маркерів тоталітаризму. У нас були громади, які спочатку, можливо, не звернули увагу, а потім зголосилися. Як от Жовтанецька громада. Вони за 2-3 дні повідомили про все, що в них було", - розповіла секретарка ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Анна Герич.

Радянський монумент у Белзі (фото: facebook.com/olegradyk)

За словами Герич, про наявність радянських пам'ятників у цих населених пунктах дізналися в ЛОВА через соцмережі - місцеві жителі самі їх прислали. Після цього туди виїхала депутатська група, яка виявила три радянських монументи.

"Один з пам'ятників у Белзі, за кілька десятків метрів від житла голови громади. На монументі є зірка. У Кримінальному кодексі є стаття за пропаганду тоталітарних символів. Коли є спротив або приховування, то готуємо листа, де вказуємо повністю всю законодавчу базу, а також відповідальність за пропаганду символів тоталітаризму", - каже Анна.

Монумент у Хлівчанах Червоноградського району (фото: facebook.com/olegradyk)

Яка позиція Белзької ОТГ

Голова Белзької ОТГ Оксана Береза заявила у своє виправдання, що про символи тоталітарного режиму не повідомили, бо вони не були на балансі її громади. Зараз вона запевняє, що монумент у Белзі таки знесуть.

Береза пояснює, що у селі Хлівчани є пам'ятник "матері" із підписом "1941-1945". Наголосимо, що таке датування використовує Росія на позначення "великої вітчизняної війни", хоч по факту це був лише етап Другої світової.

"Будьмо відверті, що Батьківщину-Матір в Києві не зносять, тільки хочуть тризуб додати. З Хлівчан двоє хлопців на Сході віддали свої життя за незалежність. Десь в перспективі підтримаємо, щоб у Хлівчанах поставити інший меморіал. Але це на майбутнє, бо зробити руїну в центрі села? Це теж неправильно. Це меморіал жертвам Другої світової війни. А наші люди ж теж загинули", - каже Береза.

Пам'ятник у селі Домашів (фото: facebook.com/olegradyk)

Також додамо, що на Львівщині вже знесли понад 140 пам'ятників часів СРСР, але ще майже 100 монументів потрібно демонтувати.