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У Києві з двох радянських пам'ятників зняли статус охоронних. Це дозволить їх знести

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Україна, Четвер 18 травня 2023 17:30
У Києві з двох радянських пам'ятників зняли статус охоронних. Це дозволить їх знести Фото: обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Мінітерство культури України позбавило охоронного статусу два радянських постаменти в центрі Києва. Дане рішення дозволить їх знести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінкульту.

Мова йде про обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі, раніше - площа Перемоги, та пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку.

"Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини дві радянські пам’ятки монументального мистецтва. Йдеться про пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі", - сказано в повідомленні.

Варто нагадати, 3 травня Верховна рада дозволила вилучати з державного реєстру нерухомих пам’яток Україні проросійські та радянські пам’ятники. Рішення підтримали 285 депутатів.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада ухвалила рішення про знесення пам'ятника російському письменнику Максиму Горькому.

Також ми писали, що у Дніпрі демонтували пам'ятник генерал-лейтенанту Юхому Пушкіну.

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