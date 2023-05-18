У Києві з двох радянських пам'ятників зняли статус охоронних. Це дозволить їх знести

Мінітерство культури України позбавило охоронного статусу два радянських постаменти в центрі Києва. Дане рішення дозволить їх знести.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінкульту.

Мова йде про обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі, раніше - площа Перемоги, та пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку.

"Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини дві радянські пам’ятки монументального мистецтва. Йдеться про пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі", - сказано в повідомленні.

Варто нагадати, 3 травня Верховна рада дозволила вилучати з державного реєстру нерухомих пам’яток Україні проросійські та радянські пам’ятники. Рішення підтримали 285 депутатів.