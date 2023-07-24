Советские памятники во Львовской области "спрятали", чтобы их не демонтировали. Разгорелся скандал

Некоторые жители встали на защиту советских памятников

Скандал со сносом советских памятников возник в Белзской территориальной громаде Червоноградского района. Глава громады Оксана Береза не сообщила о монументах времен СССР во Львовскую ОВА.

Однако после огласки об этой ситуации памятник в Белзе обещают демонтировать, а вот жители сел Хливчаны и Домашев против сноса монументов.

"Громада Белза прячет от серпа декоммунизации три памятника. В чем странность? Председатель громады - активная член ВО "Свобода" Береза Оксана давно заверила рабочую комиссию, что Белз свободен от истуканов. Но они есть… Недавно, после беспощадной борьбы, упал коммунистический Любынь, где руководит ЕС. Упадет и Белз, Верин, Рава-Русская, Червоноград, Старый Самбор, Сокаль, Краковец, Семигинов и остальные сто оплотов прославления эпохи оккупации", - написал советник председателя Львовской ОВА Олег Радик в Facebook.

В ЛОВА считают, что это было умышленное сокрытие со стороны местных властей.

"Белз не предоставил никакой информации и никогда не появлялся на совещаниях. Это было сокрытие, потому что постоянно обо всем информируем и подчеркиваем, что надо избавиться от маркеров тоталитаризма. У нас были общины, которые сначала, возможно, не обратили внимание, а потом вызвались. Как вот Жовтанецкая громада. Они за 2-3 дня сообщили обо всем, что у них было", - рассказала секретарь инициативной группы ЛОВА по декоммунизации Анна Герич.

Советский монумент в Белзе (фото: facebook.com/olegradyk)

По словам Герич, о наличии советских памятников в этих населенных пунктах узнали в ЛОВА через соцсети - местные жители сами их прислали. После этого туда выехала депутатская группа, обнаружившая три советских монумента.

"Один из памятников в Белзе, в нескольких десятках метров от жилья главы громады. На монументе есть звезда. В Уголовном кодексе есть статья за пропаганду тоталитарных символов. Когда есть сопротивление или сокрытие, то готовим письмо, где указываем полностью всю законодательную базу, а также ответственность за пропаганду", - говорит Анна.

Монумент в Хлевчанах Червоноградского района (фото: facebook.com/olegradyk)

Какая позиция Белзской ОТГ

Глава Белзской ОТГ Оксана Береза заявила в свое оправдание, что о символах тоталитарного режима не сообщили, потому что они не были на балансе ее громады. Сейчас она уверяет, что монумент в Белзе снесут.

Береза объясняет, что в селе Хливчаны есть памятник "матери" с подписью "1941-1945". Отметим, что такую датировку использует Россия для обозначения "великой отечественной войны", хотя по факту это был только этап Второй мировой.

"Будем откровенны, что Родину-Мать в Киеве не сносят, только хотят трезубец добавить. Из Хлевчан двое парней на Востоке отдали свои жизни за независимость. Где-то в перспективе поддержим, чтобы в Хлевчанах поставить другой мемориал. Но это на будущее, а ведь сделать руину в центре села? Это тоже неправильно. Это мемориал жертвам Второй мировой войны. А ведь наши люди тоже погибли", - говорит Береза.

Памятник в селе Домашев (фото: facebook.com/olegradyk)

Также добавим, что во Львовской области уже снесли более 140 памятников СССР, но еще почти 100 монументов нужно демонтировать.