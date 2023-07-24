У Львові намагались викрасти прах радянського розвідника: що відомо

У Львові невідомі особи намагалися вкрасти прах радянського розвідника та агента НКВС Миколи Кузнєцова, який похований на Пагорбі Слави. Їм завадила охорона.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram .

Що відомо про інцидент

"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так - не віддамо. За деталями до ГУР", - заявив Садовий.

Очільник міста також прикріпив фото, на якому видно, що вандали частково пошкодили надмогильну плиту.

Це також підтвердив директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Олександр Дмитрів.

"Зранку я приїхав на місце. Побачив, що плиту намагалися підняти, бо збоку є підставлене бетонне каміння. Однак плиту не вдалося змістити ні вліво, ні вправо. Відзначу, що сам низ поховання є залитий бетоном під плитою. Його ніхто не встиг пошкодити", - розповів ресурсу "Суспільне" Дмитрів.

Невідомі пошкодили надмогильну плиту Миколи Кузнєцова (фото: t.me/andriysadovyi)

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини справи та вивчають відео з камер спостереження.

Також зазначимо, це не перша спроба викрасти прах Кузнєцова.

"Були звернення від високопосадовців з РФ стосовно можливості забрати цей прах. Звичайно, що ми відмовили. Були спроби корумпувати урядників міської ради, пропонували неймовірні хабарі, щоб прийняти відповідне рішення. Моя позиція тверда: ми готові обміняти цей прах на воїнів, які знаходяться в полоні", - зазначив Садовий.

Що відомо про розвідника Кузнєцова

Микола Кузнєцов був розвідником і диверсантом Червоної армії. Під час Другої світової війни він опинився у німецькому тилу поблизу Рівного. Він добре володів німецькою, тому зміг проникнути до кола загарбників під іменем Пауль Зіберт.

Він, начебто, ліквідував 11 генералів і високопоставлених чиновників. Йому надали звання Героя Радянського Союзу посмертно.

Племінниця розвідника звернулася із запитами до Львова, аби перепоховати свого дядька у Єкатеринбурзі. У 2021 році виконавчий комітет Львівської міської ради одноголосно відхилив рішення Верховного Суду України щодо передачі останків агента НКВС до Росії.

Микола Кузнєцов (фото: Вікіпедія)

Тоді Садовий заявив, що поки громадяни нашої держави не повернуться на рідну землю, ми не маємо морального права віддавати прах радянських офіцерів.

Також додамо, що пізніше Касаційний адмінсуд Верховного суду зобов'язав мерію Львова дозволити перепоховання праху Кузнєцова з Пагорбу Слави, але цю постанову так і не виконали.