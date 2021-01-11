Она же вас радовала? Притула обратился к украинцам после праздников

Притула обратился к украинцам по поводу елок (Фото: facebook.com/serhiyprytula)

Сергей Притула обратился к украинцам после новогодних и рождественских праздников. Он попросил не выбрасывать елки просто в мусорные баки или рядом.

На своей странице в Facebook бывший шоумен отметил, что если нет сил позаботиться о елке после праздников, то лучше обзавестись искусственным деревом.

"Друзья, не делайте так! Она же вас радовала? Или купите себе штучную, или позаботьтесь об утилизации. Не знаю, как в других городах, но в Киеве открыли 15 центров по утилизации елок. Это займет немного времени, но зато хороший пример детям. А не вот такое безобразие!" – написал Сергей Притула и разместил список мест, где можно утилизировать елку.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Также он призвал украинцев не отвозить елки в Зоопарк, так как такие деревья могут стать опасными для животных.

"И не тарабаньте новогодние елки в Зоопарк. Потому что все эти остатки "дождиков", ваты, конфетти, химикатов для выращивания и обработки хвои для товарного вида – не самый лучший коктейль для животного в Зоо. Спасибо за внимание", - отметил Притула.

Куда же можно сдать елки в Киеве?

Как рассказали в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, пункты приема елок будут работать бесплатно, с 7:00 до 22:00 до 1 февраля.

Адреса пунктов для утилизации елок в Киеве:

проспект Голосеевский, 87-Г;

улица Тростянецкая, 58-А;

улица Электротехническая, 26;

проспект Освободителей, 6;

проспект Степана Бандеры, 26-А;

улица Железнодорожное шоссе, 61;

улица Дмитриевская, 16-А;

улица Жмеринская, 30-Г;

улица Новополевая, 95 (производственная база предприятия);

переулок Герцена, 6;

Бориспольское шоссе, 23 кмпроспект Броварской, 2-А;

улица Радистов, 1-В;

Никольское лесничество квартал №35;

Броварское лесничество, квартал №72.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что специалисты дали советы о том, когда нужно и можно убирать праздничную елку.

А также мы писали о том, что Притула поразил историей о самом большом пожертвовании на армию.