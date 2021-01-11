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Она же вас радовала? Притула обратился к украинцам после праздников

Киев, Понедельник 11 января 2021 15:53
Она же вас радовала? Притула обратился к украинцам после праздников
Притула обратился к украинцам по поводу елок (Фото: facebook.com/serhiyprytula)
Автор: Анна Шиканова

Сергей Притула обратился к украинцам после новогодних и рождественских праздников. Он попросил не выбрасывать елки просто в мусорные баки или рядом.

На своей странице в Facebook бывший шоумен отметил, что если нет сил позаботиться о елке после праздников, то лучше обзавестись искусственным деревом.

"Друзья, не делайте так! Она же вас радовала? Или купите себе штучную, или позаботьтесь об утилизации. Не знаю, как в других городах, но в Киеве открыли 15 центров по утилизации елок. Это займет немного времени, но зато хороший пример детям. А не вот такое безобразие!" – написал Сергей Притула и разместил список мест, где можно утилизировать елку.

Она же вас радовала? Притула обратился к украинцам после праздников

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Также он призвал украинцев не отвозить елки в Зоопарк, так как такие деревья могут стать опасными для животных.

"И не тарабаньте новогодние елки в Зоопарк. Потому что все эти остатки "дождиков", ваты, конфетти, химикатов для выращивания и обработки хвои для товарного вида – не самый лучший коктейль для животного в Зоо. Спасибо за внимание", - отметил Притула.

Куда же можно сдать елки в Киеве?

Как рассказали в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА, пункты приема елок будут работать бесплатно, с 7:00 до 22:00 до 1 февраля.

Адреса пунктов для утилизации елок в Киеве:

  • проспект Голосеевский, 87-Г;
  • улица Тростянецкая, 58-А;
  • улица Электротехническая, 26;
  • проспект Освободителей, 6;
  • проспект Степана Бандеры, 26-А;
  • улица Железнодорожное шоссе, 61;
  • улица Дмитриевская, 16-А;
  • улица Жмеринская, 30-Г;
  • улица Новополевая, 95 (производственная база предприятия);
  • переулок Герцена, 6;
  • Бориспольское шоссе, 23 кмпроспект Броварской, 2-А;
  • улица Радистов, 1-В;
  • Никольское лесничество квартал №35;
  • Броварское лесничество, квартал №72.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что специалисты дали советы о том, когда нужно и можно убирать праздничную елку.

А также мы писали о том, что Притула поразил историей о самом большом пожертвовании на армию.

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Новости Украины Жизнь Сергей Притулаелка

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