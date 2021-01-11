Вона ж вас тішила? Притула звернувся до українців після свят

Сергій Притула звернувся до українців після новорічних і різдвяних свят. Він попросив не викидати ялинки просто в сміттєві баки або поруч.
На своїй сторінці в Facebook колишній шоумен зазначив, що якщо немає сил подбати про ялинку після свят, то краще придбати собі штучне дерево.
"Друзі, не робіть так! Вона ж вас тішила? Або купіть собі штучну, або подбайте про утилізацію. Не знаю, як в інших містах, але в Києві відкрили 15 центрів з утилізації ялинок. Це займе трохи часу, але зате гарний приклад дітям. А не ось таке неподобство!" – написав Сергій Притула і розмістив список місць, де можна утилізувати ялинку.
Фото: facebook.com/serhiyprytula
Також він закликав українців не відвозити ялинки в Зоопарк, через те, що такі дерева можуть стати небезпечними для тварин.
"І не тарабаньте новорічні ялинки в Зоопарк. Тому що всі ці залишки "дощиків", вати, конфетті, хімікатів для вирощування та обробки хвої для товарного виду – не найкращий коктейль для тварини в Зоо. Дякую за увагу", - зазначив Притула.
Куди ж можна здати ялинки у Києві?
Як розповіли в управлінні екології та природних ресурсів КМДА, пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно, з 7:00 до 22:00 до 1 лютого.
Адреса пунктів для утилізації ялинок в Києві:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що фахівці дали поради про те, коли потрібно і можна прибирати святкову ялинку.
А також ми писали про те, що Притула вразив історією про найбільшу пожертву на армію.
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