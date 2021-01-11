Вона ж вас тішила? Притула звернувся до українців після свят

Притула звернувся до українців з приводу ялинок (Фото: facebook.com/serhiyprytula)

Сергій Притула звернувся до українців після новорічних і різдвяних свят. Він попросив не викидати ялинки просто в сміттєві баки або поруч.

На своїй сторінці в Facebook колишній шоумен зазначив, що якщо немає сил подбати про ялинку після свят, то краще придбати собі штучне дерево.

"Друзі, не робіть так! Вона ж вас тішила? Або купіть собі штучну, або подбайте про утилізацію. Не знаю, як в інших містах, але в Києві відкрили 15 центрів з утилізації ялинок. Це займе трохи часу, але зате гарний приклад дітям. А не ось таке неподобство!" – написав Сергій Притула і розмістив список місць, де можна утилізувати ялинку.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Також він закликав українців не відвозити ялинки в Зоопарк, через те, що такі дерева можуть стати небезпечними для тварин.

"І не тарабаньте новорічні ялинки в Зоопарк. Тому що всі ці залишки "дощиків", вати, конфетті, хімікатів для вирощування та обробки хвої для товарного виду – не найкращий коктейль для тварини в Зоо. Дякую за увагу", - зазначив Притула.

Куди ж можна здати ялинки у Києві?

Як розповіли в управлінні екології та природних ресурсів КМДА, пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно, з 7:00 до 22:00 до 1 лютого.

Адреса пунктів для утилізації ялинок в Києві:

проспект Голосіївський, 87-Г;

вулиця Тростянецька, 58-А;

вулиця Електротехнічна, 26;

проспект Визволителів, 6;

проспект Степана Бандери, 26-А;

вулиця Залізничне шосе, 61;

вулиця Дмитрівська, 16-А;

вулиця Жмеринська, 30-Г;

вулиця Новопольова, 95 (виробнича база підприємства);

провулок Герцена, 6;

Бориспільське шосе, 23 кмпроспект Броварський, 2-А;

вулиця Радистів, 1-В;

Микільське лісництво квартал №35;

Броварське лісництво, квартал №72.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що фахівці дали поради про те, коли потрібно і можна прибирати святкову ялинку.

А також ми писали про те, що Притула вразив історією про найбільшу пожертву на армію.