Когда убирать елку: о чем говорят приметы, фен-шуй и народные поверья

Елку после праздников надо убирать как можно раньше (Фото: freepik.com)

Когда убирать елку после новогодних праздников люди решают сами. Если речь идет о живом дереве, то его убирают после того, как начинают сыпаться иголки. Искусственные елки обычно стоят до конца рождественских праздников – до 20 января.

Когда рекомендуется снимать игрушки с новогодней елки согласно канонам, фен-шую и приметам, рассказали в материале издания "Главред".

Народные приметы

По приметам елку нужно убирать как можно раньше, так как считается, что она впитывает в себя негатив года, который ушел и стоит избавиться от нее быстрее. Некоторые люди снимают игрушки сразу после 1 января или 8 января. Но есть и народные приметы, которые говорят о том, что елочные игрушки пора снимать.

Если с елки сами по себе падают игрушки – домовой намекает на то, что от елки пора избавляться.

Ветки или кончики стали буро-коричневого оттенка – в дереве накопилось слишком много негативной энергии.

Ствол дерева начал расслаиваться – значит дерево стало неустойчивым и опасным для окружающих, его пора убирать.

Церковные каноны

В православии считается, что праздничную елку нужно убирать с 14 января (Старый Новый год и свято Василя) и до Крещения (19 января). Крещение принято праздновать уже в чистом доме, без рождественской атрибутики.

Кроме того, священники напоминают, что елка – это светский праздничный атрибут, а религиозным украшением на Рождество является вертеп.

Правила фен-шуя

А вот по фен-шую новогоднюю елку нужно убирать не ранее, чем наступит китайский Новый год, а в 2021 году это произойдет 12 февраля. Живая елка с конца декабря не достоит, а вот искусственная – запросто. Специалисты рекомендуют к 12 февраля поставить в качестве украшения небольшую икебану из еловых веток.

Советы медиков

В доме, где есть маленькие дети или аллергики, елку стоит убрать не позднее, чем через неделю после окончания праздников. На елке собирается пыль и опасные аллергены, поэтому чем быстрее ее убрать – тем лучше.

Напомним, ранее мы писали о том, какие страны не празднуют Новый год и почему.

А также рассказывали о том, как не переедать во время праздничных застолий.