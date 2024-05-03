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Радониця, Проводи або Гробки: коли і як поминати померлих, традиції і правила

Фото: Коли поминати померлих у 2024 році (УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

Радониця, Проводи або Гробки - це перше після свята Великодня загальноцерковне поминання померлих.

Коли і як поминати померлих, традиції і правила - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар.

В чому сенс Радониці (поминальних днів)

Назва "Радониця" (іноді також вживається "Радуниця") майже дослівно перекладається як "радісна молитва за померлих". Це свято втілює як радість воскресіння Христа, так і пам'ять про майбутнє воскресіння мертвих.

Його суть полягає в тому, що віруючі не вважають, що їхні близькі покійники зникли, адже вони продовжують жити у Христі. Тому замість сумувати за ними вони ділять радість святкування Великодня разом із ними.

На Радоницю поминають померлих (фото: freepik.com)

Коли поминати померлих

Зазвичай, особливий поминальний день у церкві призначено на перший вівторок після Великоднього тижня. У 2024 році Радониця припадає на 14 травня.

Як правильно поминати померлих на Радоницю

День особливого поминання слід провести в тиші та спокої, залишивши всі світські турботи на інший день.

Ось деякі дії, які можна виконати у свято Радониці:

  • Відвідати церкву та помолитися за померлих.
  • Перед службою подати записку з іменами померлих для поминання.
  • Після богослужіння відвідати кладовище та прибрати могили.

Іноді на кладовище запрошують священика для панахиди або літії, але якщо це неможливо, можна запалити свічку або лампадку й помолитися самостійно.

Також доброю справою у цей день вважається подати милостиню або допомогти нужденним.

Що не треба робити на Радоницю

Проте на Радоницю існують і особливі заборони, які деякі можуть ігнорувати. Перш за все, це стосується того, що не можна робити на кладовищі:

  • залишати їжу на могилах - церква вважає це забобоном і не схвалює. Краще такі пригощання віддати нужденним або комусь із перехожих як милостиню;
  • поминати померлих алкоголем, залишати на кладовищі алкоголь чи сигарети;
  • згадувати погане про померлих, голосно сваритися чи битися на могилах.

Пам'ятайте, що найважливіше на Радоницю - це помолитися за померлих, це допоможе їх душам знайти спокій.

 

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