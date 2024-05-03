Радоница, Проводы или Гробки: когда и как поминать умерших, традиции и правила

Радоница, Проводы или Гробки - это первые после праздника Пасхи общецерковные поминки умерших.
Когда и как поминать умерших, традиции и правила - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Церковный календарь, Лунный календарь.
Название "Радоница" (иногда также употребляется "Радуница") почти дословно переводится как "радостная молитва за умерших". Этот праздник олицетворяет как радость воскресения Христа, так и память о предстоящем воскресении мертвых.
Его суть состоит в том, что верующие не считают, что их близкие покойники исчезли, ведь они продолжают жить во Христе. Поэтому вместо скучающих по ним они делят радость празднования Пасхи вместе с ними.
Как правило, особый поминальный день в церкви назначен на первый вторник после Пасхальной недели. В 2024 году Радоница приходится на 14 мая.
День особого поминовения следует провести в тишине и покое, оставив все светские хлопоты и заботы на другой день.
Вот некоторые действия, которые можно выполнить в праздник Радоницы:
Иногда на кладбище приглашают священника для панихиды или лития, но если это невозможно, можно зажечь свечу или лампадку и помолиться самостоятельно.
Также хорошим делом в этот день считается подать подаяние или помочь нуждающимся.
Однако на Радоницу существуют и особые запреты, которые некоторые могут игнорировать. Прежде всего, это касается того, что нельзя делать на кладбище:
Помните, что самое важное на Радоницу - это помолиться за умерших, это поможет их душам обрести покой.
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