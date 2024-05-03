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Радоница, Проводы или Гробки: когда и как поминать умерших, традиции и правила

Фото: Когда поминать умерших в 2024 году (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

Радоница, Проводы или Гробки - это первые после праздника Пасхи общецерковные поминки умерших.

Когда и как поминать умерших, традиции и правила - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Церковный календарь, Лунный календарь.

В чем смысл Радоницы (поминальных дней)

Название "Радоница" (иногда также употребляется "Радуница") почти дословно переводится как "радостная молитва за умерших". Этот праздник олицетворяет как радость воскресения Христа, так и память о предстоящем воскресении мертвых.

Его суть состоит в том, что верующие не считают, что их близкие покойники исчезли, ведь они продолжают жить во Христе. Поэтому вместо скучающих по ним они делят радость празднования Пасхи вместе с ними.

 На Радоницу поминают умерших (фото: freepik.com)

Когда поминать умерших

Как правило, особый поминальный день в церкви назначен на первый вторник после Пасхальной недели. В 2024 году Радоница приходится на 14 мая.

Как правильно поминать умерших на Радоницу

День особого поминовения следует провести в тишине и покое, оставив все светские хлопоты и заботы на другой день.

Вот некоторые действия, которые можно выполнить в праздник Радоницы:

  • Посетить церковь и помолиться за умерших.
  • Перед службой подать записку с именами умерших для поминок.
  • После богослужения посетить кладбище и убрать могилы.

Иногда на кладбище приглашают священника для панихиды или лития, но если это невозможно, можно зажечь свечу или лампадку и помолиться самостоятельно.

Также хорошим делом в этот день считается подать подаяние или помочь нуждающимся.

Что не нужно делать на Радоницу

Однако на Радоницу существуют и особые запреты, которые некоторые могут игнорировать. Прежде всего, это касается того, что нельзя делать на кладбище:

  • оставлять пищу на могилах - церковь считает это суеверием и не одобряет. Лучше такие угощения отдать нуждающимся или кому-то из прохожих как милостыню;
  • поминать умерших алкоголем, оставлять на кладбище алкоголь или сигареты;
  • вспоминать плохое об умерших, громко ссориться или сражаться на могилах.

Помните, что самое важное на Радоницу - это помолиться за умерших, это поможет их душам обрести покой.

 

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