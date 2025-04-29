Радониця 29 квітня: як поминати померлих, що не можна робити, важливі прикмети

Радониця: що це за свято

Свято Радониці має дуже давнє походження. Про нього згадував ще Іван Златоуст у IV столітті. Назва "Радониця" пов’язана зі словом "радість" і символізує перехід у нове життя. Християни вірять, що смерть - це народження у вічності, тому моляться за душі померлих. Віряни зобов’язані постійно підтримувати своїх близьких молитвами за їхнє прощення.

Свято має різні назви - Гробки, Поминки, Проводи - залежно від регіону України. Фіксованої дати у Радониці немає, адже вона залежить від святкування Великодня. За церковною традицією, цей день припадає на дев’ятий день після Пасхи.

Цього року Великдень відзначатимуть 20 квітня, тому Радониця припаде на 29 квітня. День Радониці є одним із найважливіших у поминальному календарі християн.

Що не можна робити 29 квітня

Під час відвідування кладовища слід уникати гучного сміху, веселощів і криків. Вважається, що таке недбале поводження може потривожити душі померлих.

Залишаючи цвинтар, заборонено озиратися назад. Існує повір’я, що можна випадково забрати з собою душу покійника.

Куріння на кладовищі, як і приносити туди сигарети, суворо не дозволяється. Таке ставлення вважається неповагою до святих місць.

Немовлятам, вагітним жінкам і дітям до семи років краще утриматися від походу на кладовище. Народні прикмети застерігають, що їхня молода енергія може викликати заздрість у душ померлих.

Не варто залишати на могилах пластикові квіти чи їжу. Це шкодить довкіллю і приваблює диких тварин до місць спочинку.

На Радоницю обов'язково треба відвідати кладовище (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 29 квітня

Якщо в день Радониці йтиме дощ, це обіцяє щедрий врожай.

Умитися дощовою водою в це свято вважається прикметою на щасливу долю.

Дитина, яка народилася на Радоницю, успадкує риси характеру того родича, якого згадували в молитвах.

Сни, побачені в ніч перед Радоницею, можуть виявитися пророчими. Щоб отримати віщий сон, слід відвідати кладовище та попросити померлого родича надіслати підказку.

Перед відвідуванням кладовища віряни йдуть до церкви, де моляться за упокій душ померлих.

На кладовище приносять живі квіти, сухоцвіти або освячену вербу. Біля могил часто висаджують справжні рослини, щоб прикрасити місце спочинку. Також на могилах запалюють лампадки або свічки з чорними стрічками.

Перед молитвою важливо прибрати могили і навести порядок. Їжу, принесену для поминання, краще віддати нужденним замість влаштування застілля на цвинтарі. Ті, хто не встигає відвідати кладовище у день Провід, можуть зробити це в інший зручний час.

У кого День ангела 29 квітня

29 квітня День ангела відзначають

Артем

Василь

Феодот

Богдан

Іван

Талісманом людей, які народилися 29 квітня, вважається гіацинт. Цей камінь відомий ще з давніх часів. Раніше вірили, що гіацинт приносить удачу та символізує мудрість.