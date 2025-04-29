Радоница 29 апреля: как поминать умерших, что нельзя делать, важные приметы

Радоница: что это за праздник

Праздник Радоницы имеет очень древнее происхождение. О нем упоминал еще Иоанн Златоуст в IV веке. Название "Радоница" связано со словом "радость" и символизирует переход в новую жизнь. Христиане верят, что смерть - это рождение в вечности, поэтому молятся за души умерших. Верующие обязаны постоянно поддерживать своих близких молитвами за их прощение.

Праздник имеет разные названия - Гробки, Поминки, Проводы - в зависимости от региона Украины. Фиксированной даты у Радоницы нет, ведь она зависит от празднования Пасхи. По церковной традиции, этот день приходится на девятый день после Пасхи.

В этом году Пасху будут отмечать 20 апреля, поэтому Радоница придется на 29 апреля. День Радоницы является одним из важнейших в поминальном календаре христиан.

Что нельзя делать 29 апреля

Во время посещения кладбища следует избегать громкого смеха, веселья и криков. Считается, что такое небрежное обращение может потревожить души умерших.

Покидая кладбище, запрещено оглядываться назад. Существует поверье, что можно случайно забрать с собой душу покойника.

Курение на кладбище, как и приносить туда сигареты, строго не разрешается. Такое отношение считается неуважением к святым местам.

Младенцам, беременным женщинам и детям до семи лет лучше воздержаться от похода на кладбище. Народные приметы предостерегают, что их молодая энергия может вызвать зависть у душ умерших.

Не стоит оставлять на могилах пластиковые цветы или еду. Это вредит окружающей среде и привлекает диких животных к местам упокоения.

На Радоницу обязательно надо посетить кладбище (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 29 апреля

Если в день Радоницы будет идти дождь, это обещает щедрый урожай.

Умыться дождевой водой в этот праздник считается приметой на счастливую судьбу.

Ребенок, родившийся на Радоницу, унаследует черты характера того родственника, которого упоминали в молитвах.

Сны, увиденные в ночь перед Радоницей, могут оказаться пророческими. Чтобы получить вещий сон, следует посетить кладбище и попросить умершего родственника прислать подсказку.

Перед посещением кладбища верующие идут в церковь, где молятся за упокой душ умерших.

На кладбище приносят живые цветы, сухоцветы или освященную вербу. Возле могил часто высаживают настоящие растения, чтобы украсить место упокоения. Также на могилах зажигают лампадки или свечи с черными лентами.

Перед молитвой важно убрать могилы и навести порядок. Еду, принесенную для поминовения, лучше отдать нуждающимся вместо устройства застолья на кладбище. Те, кто не успевает посетить кладбище в день Проводов, могут сделать это в другое удобное время.

У кого День ангела 29 апреля

29 апреля День ангела отмечают

Артем

Василий

Феодот

Богдан

Иван

Талисманом людей, которые родились 29 апреля, считается гиацинт. Этот камень известен еще с древних времен. Раньше верили, что гиацинт приносит удачу и символизирует мудрость.