Радониця 2023: як вшанувати пам'ять померлих та що не можна робити на цвинтарі

Коли та як треба вшанувати пам'ять померлих

Відвідувати цвинтарі та поминати померлих починають із першої суботи після Великодня. Першу неділю після свята називають Проводи, а Радониця випадає – на 9 день після Великодня.

Радониця походить від балканського слова "радіти", тому в цей день не сумують за померлими, а шанують їхню пам'ять і радіють, що вони перейшли у найкращий світ.

Традиції в різних регіонах України мають деякі особливості, дати поминальних днів можуть відрізнятися - багато хто починає відвідувати померлих вже наступної неділі після Великодня (Червона Гірка або Фоміна неділя), тобто 23 квітня.

Поминальні дні завжди починаються зі служби в церкві - там проводять панахиди на згадку про покійних близьких.

Після панахиди люди відвідують цвинтарі, несуть крашанки та писанки, невеликі паски на могили рідних. Також упорядковують могили, пам'ятники, огорожі. Обов'язково запалюють свічки.

Через війну українців просять обмежити відвідування кладовищ і по можливості - поминати померлих будинки.

Що заборонено на Радоницю

Найголовніша заборона - не можна оплакувати померлих, сумувати. Потрібно згадувати про них із теплом, молитвою та добрими словами.

Не можна влаштовувати посиденьки біля могил з алкогольними напоями. Заборонено навіть церковний кагор. Не варто робити вдома галасливі поминки. Також не можна залишати на могилах алкоголь.

У церкві не вітають покладання їжі на могили та рекомендують обмежитися 1-2 яйцями та маленьким шматочком паски, які кладуть біля надгробків, а не зверху. Решту їжі рекомендується роздати нужденним.

Не можна голосно розмовляти біля могил, вести жваві розмови. Не варто яскраво і голосно висловлювати свою скорботу.

Також у народі є забобони, що, йдучи з цвинтаря, не можна обертатися. Потрібно спокійно вийти за браму. Не варто відвідувати цвинтарі вагітним жінкам та маленьким дітям до 5 років.

Після відвідування цвинтаря чи панахиди можна зібратися вдома всією родиною, але влаштовувати застілля та галасливі поминки з алкоголем – не можна. Також не варто лаятися та з'ясовувати стосунки з рідними.