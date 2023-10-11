Радіодиктант 2023: стало відомо, чий текст цьогоріч читатимуть і хто його озвучить

Що відомо про цьогорічний радіодиктант

"Ми проводимо Радіодиктант національної єдності вже 23-й рік поспіль. Проводимо його не для перевірки знань, а задля об'єднання всіх українців, усіх хто знає і шанує українську мову: як в Україні, так і за її межами. Де б ви не були й чим би не займалися, якщо ви можете знайти час і безпечне місце - долучайтеся до найбільшої унікальної акції єднання на всіх контентах світу," - заявив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.

Зазначається, що до методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Де можна слухати радіодиктант:

на Українському Радіо

на Радіо Культура

наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу "Суспільне Культура"

на ютуб-каналі Українського Радіо

на фейсбук-сторінках Суспільного

Додамо, що Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткований командою Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. За цей час він став найбільшим україномовним "флешмобом", який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світу.

Торік радіодиктант написали понад півмільйона людей на всіх шести континентах і навіть наші полярники на дослідницькій станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. До цього "флешмобу" долучились і наші військові на передовій.

30 тисяч людей відправили електронні листи і майже 10 тисяч - паперові на перевірку Українському радіо. Редакція отримала листи з усіх куточків України, і навіть з окупованих територій, а ще із понад двадцяти країн. Також багато українців запостили свої тексти із радіодиктанту у соціальні мережі, аби показати, що також долучились до "флешмобу".