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Радиодиктант 2023: стало известно, чей текст будут читать в этом году и кто его озвучит

Стало известно, кто зачитает радиодиктант в этом году (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

В этом году на радиодиктанте национального единства зачитают текст поэтессы, переводчицы и лауреата Шевченковской премии - Екатерины Калитко. Его озвучит актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский. Радиодиктант состоится в 11:00 27 октября - в День украинской письменности и языка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Суспільного мовлення".

Что известно о радиодиктанте 2023

"Мы проводим Радиодиктант национального единства уже 23-й год подряд. Проводим его не для проверки знаний, а для объединения всех украинцев, всех кто знает и уважает украинский язык: как в Украине, так и за ее пределами. Где бы вы ни были и чем бы ни занимались, если вы можете найти время и безопасное место - присоединяйтесь к самой уникальной акции единения на всех контентах мира," - заявил член правления "Суспільного мовлення" Дмитрий Хоркин.

Отмечается, что к методичной работе над радиодиктантом присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Где можно слушать радиодиктант:

  • на "Українському Радіо"
  • на "Радіо Культура"
  • вживую будет транслироваться в эфире телеканала "Суспільне Культура"
  • на ютуб-канале "Українського Радіо"
  • на фейсбук-страницах "Суспільного"

Добавим, что Всеукраинский радиодиктант национального единства основан командой Украинского Радио в 2000 году для объединения вокруг языка. За это время он стал крупнейшим украиноязычным "флешмобом", объединяющим украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.

В прошлом году радиодиктант написали более полумиллиона человек на всех шести континентах и даже наши полярники на исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. К этому "флешмобу" присоединились и наши военные на передовой.

30 тысяч человек отправили электронные письма и почти 10 тысяч - бумажные на проверку "Українському радіо". Редакция получила письма со всех уголков Украины, а также с оккупированных территорий, а еще более чем из двадцати стран. Также многие украинцы запостили свои тексты из радиодиктанта в социальные сети, чтобы показать, что также присоединились к "флешмобу".

Читайте также о том, какие украинские слова ошибочно считают суржиком.

Раньше мы делились списком "украинских" слов, которые придумали советские власти, чтобы осквернить украинский язык.

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радіодиктант