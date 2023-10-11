Радіодиктант 2023: стало відомо, чий текст цьогоріч читатимуть і хто його озвучить
Цьогоріч на радіодиктанті національної єдності зачитають текст поетеси, перекладачки та лауреатки Шевченківської премії - Катерини Калитко. Його озвучить актор й театральний режисер Олексій Гнатковський. Радіодиктант відбудеться об 11:00 27 жовтня - у День української писемності та мови.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Суспільного мовлення".
Що відомо про цьогорічний радіодиктант
"Ми проводимо Радіодиктант національної єдності вже 23-й рік поспіль. Проводимо його не для перевірки знань, а задля об'єднання всіх українців, усіх хто знає і шанує українську мову: як в Україні, так і за її межами. Де б ви не були й чим би не займалися, якщо ви можете знайти час і безпечне місце - долучайтеся до найбільшої унікальної акції єднання на всіх контентах світу," - заявив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.
Зазначається, що до методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.
Де можна слухати радіодиктант:
- на Українському Радіо
- на Радіо Культура
- наживо транслюватиметься в ефірі телеканалу "Суспільне Культура"
- на ютуб-каналі Українського Радіо
- на фейсбук-сторінках Суспільного
Додамо, що Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткований командою Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови. За цей час він став найбільшим україномовним "флешмобом", який об’єднує українців і знавців української мови по всьому світу.
Торік радіодиктант написали понад півмільйона людей на всіх шести континентах і навіть наші полярники на дослідницькій станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. До цього "флешмобу" долучились і наші військові на передовій.
30 тисяч людей відправили електронні листи і майже 10 тисяч - паперові на перевірку Українському радіо. Редакція отримала листи з усіх куточків України, і навіть з окупованих територій, а ще із понад двадцяти країн. Також багато українців запостили свої тексти із радіодиктанту у соціальні мережі, аби показати, що також долучились до "флешмобу".
Читайте також про те, які українські слова помилково вважають суржиком.
Раніше ми ділились списком "українських" слів, які вигадала радянська влада, аби спаплюжити українську мову.