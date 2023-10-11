Радиодиктант 2023: стало известно, чей текст будут читать в этом году и кто его озвучит

В этом году на радиодиктанте национального единства зачитают текст поэтессы, переводчицы и лауреата Шевченковской премии - Екатерины Калитко. Его озвучит актер и театральный режиссер Алексей Гнатковский. Радиодиктант состоится в 11:00 27 октября - в День украинской письменности и языка.

Что известно о радиодиктанте 2023

"Мы проводим Радиодиктант национального единства уже 23-й год подряд. Проводим его не для проверки знаний, а для объединения всех украинцев, всех кто знает и уважает украинский язык: как в Украине, так и за ее пределами. Где бы вы ни были и чем бы ни занимались, если вы можете найти время и безопасное место - присоединяйтесь к самой уникальной акции единения на всех контентах мира," - заявил член правления "Суспільного мовлення" Дмитрий Хоркин.

Отмечается, что к методичной работе над радиодиктантом присоединится языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Где можно слушать радиодиктант:

на "Українському Радіо"

на "Радіо Культура"

вживую будет транслироваться в эфире телеканала "Суспільне Культура"

на ютуб-канале "Українського Радіо"

на фейсбук-страницах "Суспільного"

Добавим, что Всеукраинский радиодиктант национального единства основан командой Украинского Радио в 2000 году для объединения вокруг языка. За это время он стал крупнейшим украиноязычным "флешмобом", объединяющим украинцев и знатоков украинского языка по всему миру.

В прошлом году радиодиктант написали более полумиллиона человек на всех шести континентах и даже наши полярники на исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. К этому "флешмобу" присоединились и наши военные на передовой.

30 тысяч человек отправили электронные письма и почти 10 тысяч - бумажные на проверку "Українському радіо". Редакция получила письма со всех уголков Украины, а также с оккупированных территорий, а еще более чем из двадцати стран. Также многие украинцы запостили свои тексты из радиодиктанта в социальные сети, чтобы показать, что также присоединились к "флешмобу".