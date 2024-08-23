"Радилася з Інною Мірошниченко". Аліна Шаманська заговорила про усиновлення дитини

Зі слів Шаманської, про усиновлення дитини вона думає з восьми років.

"Я колись просто йшла додому зі школи і зустріла дівчинку, старшу за мене трошки. Вона просто тинялася по вулиці і я розпитала, звідки вона. Вона каже: "Я з дитячого будинку, у мене немає батьків. І я тоді прийшла додому і спитала маму: "Мама, а як це немає батьків?”. І тоді почала просто думати, що я виросту і візьму собі дитину", - пригадала Аліна.

Також ведуча додала, що в змозі забезпечити малюка всім необхідним.

“У мене є де жити, є що їсти. Будемо їсти там картоплю з огірками, але ми будемо вдома. Тому у мене є така мрія усиновити дитину", - зізналася ведуча.

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

На цю тему, каже знаменитість, вона спілкується дуже часто зі своєю подругою Інною Мірошниченко.

"Вона прекрасна людина, яка також переживала зі мною дуже непрості періоди розлучення. Вона адвокат. Я радилась з нею і вона прекрасна людина, якій я можу ставити незручні питання про усиновлення. Я її питала дуже дуже відверті теми. Тобто вона мені розказала порядок дій, що потрібно і як робити”, - поділилася Шаманська.

Втім, поки зірка проживає в США, вона не зможе взяти дитину з дитячого будинку.

"Але я собі даю собі рік. Якщо за цей рік я не знайду кохання свого життя і не народжу, я абсолютно точно буду всиновлювати дитину. Такі мої думки зараз", - зазначила Аліна.

Аліна Шаманська із сином (фото: instagram.com/shamankaa)

Також вона додала, що хоче, щоб це був ровесник її сина, тому що ведуча все життя мріяла, що у хлопчика буде друг, який буде з ним жити.

Шаманська каже, що постійно обговорює це з Артуром.

"Ну і ми візуалізуємо і про це легко говоримо. Але син питає: "А ти будеш мене любити менше?”. Тут дуже важке питання. Коли я кажу, що я буду вас любити однаково, син ображається", - зізналася блогерка.

Нагадаємо, Аліна Шаманська була заміжня за колишнім актором Студії "Квартал 95" Русланом Ханумаком. Вони перебували у шлюбі шість років. В екс-пожружжя народився спільний син Артур.

Минулого року вони вирішили завершити свої стосунки. За чутками, причиною для розлучення стало те, що чоловік нібито проводив час з іншою жінкою та навіть публічно ображав Аліну.