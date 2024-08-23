"Найкращий поцілунок у житті". Блогерка Шаманська назвала ім’я відомого співака, з яким мала роман

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

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Аліна розповіла, що познайомилася з Вадимом завдяки своїй роботі журналісткою, коли брала у нього інтерв'ю.

Після бесіди Вадим попросив номер телефону Аліни і незабаром запросив її на побачення. Так почалися їхні стосунки, які вони спочатку тримали в таємниці.

"Я брала у нього інтерв’ю. Приходжу я до нього на знімання, ми знімаємося. У нас взагалі не було жодного флірту, але після знімань він попросив у мене номер телефону. Одразу ввечері мені написав і запросив на побачення. Я погодилася. Якби в мене запитали, з ким був найкращий поцілунок у житті, це був Вадим Олійник", - поділилася Аліна.

Вадим Олійник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

Блогерка зізналася, що була закохана у Вадима Олійника, але їхні стосунки не склалися з несподіваної причини.

Незважаючи на готовність до зближення, Аліна відмовилася зайти до Вадима додому через те, що соромилася кісточки на нозі, через що почувалася невпевнено. Пізніше вона зважилася на операцію, щоб позбутися цієї проблеми.

"Я хотіла близькості, я була готова, але я цього не робила, бо в мене була кісточка на нозі, яка називалася халюс вальгус. Я настільки соромилася цієї кісточки, що не зайшла додому до хлопця, в якого була закохана, з яким ми вже тривалий час зустрічалися, бо мені було соромно", - пригадала зірка.