Ради карьеры Меган: Сассекские планируют переехать в Малибу

Меган Маркл и принц Гарри купят поместье в Малибу

Маркл и Гарри будут жить возле звезд Голливуда

Меган Маркл и принц Гарри после отказа от королевских полномочий поселились в Канаде, однако теперь супруги планируют переезд в США. Пара рассматривает имение в Малибу, стоимость которого составляет более 170 миллионов гривен, передает Daily Mail.

После того, как Меган и Гарри начали самостоятельную жизнь, внимание общественности к супругам только усилилось. Есть вероятность, что Меган планирует строить в Голливуде карьеру, иначе в переезде нет смысла.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Имение в стиле Ренессанс, которое хотят преобрести супруги, ранее принадлежало французскому певцу Дэвиду Шарве. Имение удалено от главной дороги с активным движением, а рядом можно заметить пляж и множество элитных заведений.

В трехэтажном доме множество спален, большой бассейн и теннисный корт. Самым большим преимуществом для пары остается то, что особняк окружен высоким забором и многочисленными деревьями, что позволит Меган и Гарри достичь большей приватности.

Отмечается, что район, в котором расположено жилье, является одним из самых престижных в округе Лос-Анджелеса, здесь можно встретить Роберта Дауни-младшего, Мэла Гибсона, Кейтлин Дженнер и других богатых звезд Голливуда.

Также напомним, что супруга принца Гарри Меган Маркл станет наставником в канадском реалити-шоу, где будет помогать девушкам вступить в новый брак