Заради кар'єри Меган: Сассекські планують переїхати в Малібу

Меган Маркл і принц Гаррі куплять маєток у Малібу

Маркл і Гаррі будуть жити біля зірок Голлівуду

Меган Маркл і принц Гаррі після відмови від королівських повноважень оселилися в Канаді, однак тепер подружжя планує переїзд у США. Пара розглядає маєток в Малібу, вартість якого становить понад 170 мільйонів гривень, передає Daily Mail.

Після того, як Меган і Гаррі почали самостійне життя, увагу громадськості до подружжя тільки посилилося. Є ймовірність, що Меган планує будувати кар'єру в Голлівуді, інакше в переїзді немає сенсу.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Маєток у стилі Ренесанс, який хоче придбати подружжя, раніше належав французькому співаку Девіду Шарве. Маєток віддалений від головної дороги з активним рухом, а поруч можна помітити пляж та безліч елітних закладів.

У триповерховому будинку безліч спалень, великий басейн та тенісний корт. Найбільшою перевагою для пари залишається те, що особняк оточений високим парканом і численними деревами, що дозволить Меган і Гаррі досягти більшої приватності.

Наголошується, що район, в якому розташоване житло, є одним з найпрестижніших в окрузі Лос-Анджелеса, тут можна зустріти Роберта Дауні-молодшого, Мела Гібсона, Кейтлін Дженнер та інших багатих зірок Голлівуду.

Також нагадаємо, що дружина принца Гаррі Меган Маркл стане наставником в канадському реаліті-шоу, де буде допомагати дівчатам вступити в новий шлюб