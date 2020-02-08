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Отказались вручать "Оскар": Меган Маркл и принц Гарри шокировали заявлением

STYLERПерсоны    08.02.2020 - 09:45
Отказались вручать "Оскар": Меган Маркл и принц Гарри шокировали заявлением
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Сассекские решили выступить за деньги перед миллиардерами

Меган Маркл и принц Гарри отказались вручать "Оскар", решив выступить за деньги перед миллиардерами. С тех пор, как супруги сложили королевские полномочия, им необходимо зарабатывать самостоятельно.

Накануне супруги побывали на саммите по альтернативным инвестициям, организованном крупнейшим американским банком JPMorgan в Майами. На мероприятии присутствовали одни из самых богатых людей в мире, передает New York Post.

Отказались вручать &quot;Оскар&quot;: Меган Маркл и принц Гарри шокировали заявлениемПринц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Отмечается, что телеведущая Гэйл Кинг представила публике Меган. Герцогиня Сассекская сказала несколько приветственных слов, а также выразила свою любовь к мужу, после чего передала микрофон ему.

Гарри рассказал о многом, поделился душевной травмой, которую он пережил в детстве из-за гибели его матери принцессы Дианы. По этой причине он не жалеет о решении отказаться от королевского статуса, так как хочет защитить свою семью от нападков журналистов.

Выступление Гарри стоило от 500 тысяч до миллиона долларов. По окончанию мероприятия за герцогами в аэропорт Ванкувера прибыл реактивный самолет Gulfstream.

Кроме того, стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские отвергли предложение организаторов принять участие в церемонии вручения кинопремий "Оскар". Меган и Гарри были "польщены оказанной им честью, но отказались".

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