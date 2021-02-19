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Ради будущего детей: украинка сразится с "женщиной-Хабибом" на турнире по ММА

Новина українською → США, Пятница 19 февраля 2021 18:00
Ради будущего детей: украинка сразится с "женщиной-Хабибом" на турнире по ММА Елена Колесник (фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua)
Автор: Styler

Лига Профессиональных бойцов (PFL MMA) после годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновляет свою деятельность. 6 мая в Лас-Вегасе пройдет бой женского дивизиона, в котором примут участие 9 профессиональных бойцов ММА, в том числе украинка Елена "Пушка" Колесник из Одессы.

Об этом сообщили нашему изданию в пресс-службе Федерации смешанных единоборств.

Ради будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММА

Елена Колесник (фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua)

Отмечается, что среди соперниц, с которыми предстоит сразиться Елене - действующая чемпионка, феномен ММА, зловещая Кайла Харрисон, которую называют "женщиной-Хабибом".

Ради будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММА

Кайла Харрисон (фото: instagram.com/judokayla)

Но 30-летняя украинка не боится ее.

"Я буду драться насмерть. Призовой фонд составляет один миллион долларов. Мои соперницы - лучшие профессиональные бойцы со всего мира. Если я одержу победу - обещаю построить в Одессе Центр единоборств для детей из малообеспеченных семей", - говорит Елена.

Ради будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММА

Елена Колесник (фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua)

"Я всю свою спортивную жизнь преодолевала трудности, и в случае, если спортивная удача мне улыбнется, я хотела бы исполнить свою мечту и дать возможность бесплатно и в достойных условиях заниматься единоборствами всем желающим детям. Миллиона долларов, я уверена, будет достаточно", - добавила она.

Следует добавить, что в турнире также примут участие такие звезды ММА как Юлия Пажич и Лариса Почеко.

Напомним, что Елена Колесник - мастер спорта Украины по боксу и по тайскому боксу. Многократная чемпионка мира и Украины. Профессиональный боец ММА, спарринг-партнер звезды ММА Ронды Роузи.

Ради будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММАРади будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММАРади будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММАРади будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММАРади будущего детей: украинка сразится с &quot;женщиной-Хабибом&quot; на турнире по ММА

Елена Колесник (фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua)

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