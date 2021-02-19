Заради майбутнього дітей: українка битиметься з "жінкою-Хабібом" на турнірі з ММА

Ліга Професійних бійців (PFL MMA) після річної перерви, пов'язаної з пандемією коронавірусу, відновлює свою діяльність. 6 травня в Лас-Вегасі відбудеться бій жіночого дивізіону, в якому візьмуть участь 9 професійних бійців ММА, у тому числі українка Олена "Гармата" Колесник з Одеси.

Про це повідомили нашому виданню в прес-службі Федерації змішаних єдиноборств.

Олена Колесник (фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua)

Наголошується, що серед суперниць, з якими буде битися Олена - чинна чемпіонка, феномен ММА, зловісна Кайла Харрісон, яку називають "жінкою-Хабібом".

Кайла Харрісон (фото: instagram.com/judokayla)

Але 30-річна українка не боїться її.

"Я буду битися на смерть. Призовий фонд становить один мільйон доларів. Мої суперниці - кращі професійні бійці зі всього світу. Якщо я переможу - обіцяю побудувати в Одесі Центр єдиноборств для дітей з малозабезпечених сімей", - каже Олена.

Олена Колесник (фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua)

"Я все своє спортивне життя долала труднощі, і в разі, якщо спортивна удача мені посміхнеться, я хотіла б виконати свою мрію і дати можливість безкоштовно і в гідних умовах займатися єдиноборствами всім бажаючим дітям. Мільйона доларів, я впевнена, буде достатньо", - додала вона.

Слід додати, що в турнірі також візьмуть участь такі зірки ММА як Юлія Пажич і Лариса Почеко.

Нагадаємо, що Олена Колесник - майстер спорту України з боксу та з тайського боксу. Багаторазова чемпіонка світу та України. Професійний боєць ММА, спаринг-партнер зірки ММА Ронди Роузі.

Олена Колесник (фото: instagram.com/kolesnyk.olena.ua)