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В Раде заметили очередного кнопкодава: видео с первым "криминалом"

STYLERПерсоны    21.02.2020 - 18:50
В Раде заметили очередного кнопкодава: видео с первым "криминалом"
Кнопкодавство в Раде (коллаж РБК-Украина)

Случай кнопкодавства стал первым после криминализации неличного голосования

В Верховной Раде зафиксировали новый случай кнопкодавстка - на заседании 21 февраля внефракционный народный депутат мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк несколько раз нарушил процедуру личного голосования.

Про очередного "пианиста" в парламенте сообщает движение "Честно".

Также появилось соответствующее видео.

Депутат нажимал на чужую кнопку для голосования во время голосования за поправки №1223 и №1420 к проекту закона о рынке земли. Сначала политик кнопкодавил на месте, закрепленном за нардепом группы "Доверие" Василием Петевкой.

Видео: Нардеп-мажоритарщик Владислав Поляк кнопкодавил в Раде

Потом Поляк нажал на кнопку на своем пульте, а затем на пустом месте справа от него.

На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

Нардеп Владислав Поляк кнопкодавил в Раде (Фото: chesno.org)

Кроме того, он кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, а затем уже на своем месте.

Отметим, что это первый зафиксированный активистами движения случай кнопкодавства в Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования 16 января 2020 года. Так, за кнопкодавство теперь должны наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

Согласно статье 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов ГБР.

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