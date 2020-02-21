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У Раді помітили чергового кнопкодава: відео з першим "криміналом"

STYLERПерсони    21.02.2020 - 18:50
У Раді помітили чергового кнопкодава: відео з першим "криміналом"
Кнопкодавство в Раді (колаж РБК-Україна)

Випадок кнопкодавства став першим після криміналізації неособистого голосування

У Верховній Раді зафіксували новий випадок кнопкодавстка - на засіданні 21 лютого позафракційний народний депутат мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк кілька разів порушив процедуру особистого голосування.

Про чергового "піаніста" в парламенті повідомляє рух "Чесно".

Також з'явилося відповідне відео.

Депутат натискав на чужу кнопку для голосування під час голосування за поправки №1223 і №1420 до проекту закону про ринок землі. У перший раз політик кнопкодавив на місці, закріпленому за нардепом групи "Довіра" Василем Петьовкою.

Відео: Нардеп-мажоритарник Владислав Поляк кнопкодавив у Раді

Потім Поляк натиснув на кнопку на своєму пульті, а згодом і на порожньому місці праворуч від нього.

На табло голосування системи "Рада" видно, що "за" проголосували з обох місць.

Нардеп Владислав Поляк кнопкодавив у Раді (Фото: chesno.org)

Крім того, він кнопкодавив і при електронній реєстрації на сьогоднішнє засідання: спочатку натиснув на кнопку на місці праворуч, а потім вже на своєму місці.

Зазначимо, що це перший зафіксований активістами руху випадок кнопкодавства у Раді, яке відбулося після набрання чинності закону про криміналізацію неособистого голосування 16 січня 2020 року. Так, за кнопкодавство тепер повинні карати штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тисяч гривень).

Відповідно до статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, досудове розслідування таких кримінальних правопорушень будуть здійснювати слідчі органів ДБР.

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