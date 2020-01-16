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Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство"

Новости » Политика     16.01.2020 - 09:00
Вступил в силу закон о наказании за "кнопкодавство"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов

Опубликован закон о наказании народных депутатов за "кнопкодавство". Документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Законом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата ВР ("кнопкодавство").

Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).

Согласно статье 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

"В случае выявления на пленарном заседании журналистом, аккредитованным при Верховной раде, факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования за другого народного депутата, такой журналист имеет право подать заявление в аппарат Верховной рады о выявленном факте вместе с соответствующими материалами фотосъемки или видеозаписи", - сказано в тексте закона.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект. А до этого Верховная рада приняла закон о наказание за "кнопкодавство".

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".

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