В Раде произошел пожар: пошел дым, в зале толкучка (видео)

В Верховной Раде произошел пожар (коллаж РБК-Украина)

У нардепа Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования в Верховной Раде

В Верховной Раде произошел пожар 13 мая. Прямо во время заседания парламента у народного депутата от "Слуги Народа" Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования.

В связи с инцидентом спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут.

"Пошел дым. В зале толкучка. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки", - написал в соцсети нардеп Александр Качура.

На видео, которые публикуют коллеги Ткаченко из Рады, видно, что пульт для голосования оперативно начали менять. Во время этого процесса некоторые парламентарии в шутку интересовались у работников парламента, "где здесь прослушка".

"А что там в мешочке? Это деньги Сороса?" - шутили нардепы.

У нардепа Максима Ткаченко в Раде загорелся пульт для голосования

"Загорелась зеленая кнопка "слуги" Максима Ткаченко. Уже железо не выдерживает турборежим. Нет дыма без огня!" - написал в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, что в среду Верховная Рада собралась на внеочередное пленарное заседание. В частности был рассмотрен так называемый "антиколомойский" законопроект, который окончательно запрещает возврата прежним владельцам национализированных банков. Кроме того, парламентарии продлили льготы для ФОПов и медиков.

У нардепа в Верховной Раде загорелся пульт во время голосования за "антиколомойский" закон