ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде произошло возгорание, нардепы ушли на перерыв

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 16:39
В Раде произошло возгорание, нардепы ушли на перерыв
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

У нардепа от СН во время голосования загорелся пульт

В Верховной раде произошло возгорание, в связи с чем парламентарии вновь ушли на получасовой перерыв. Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, в ходе голосования у нардепа Максима Ткаченко загорелся пульт.

"У нардепа от Слуги, Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки", - написал нардеп.

Стоит отметить, что до этого нардепы уже уходили на 20-минутный перерыв.

Напомним, в среду, 13 мая, проходит внеочередное заседание Верховной рады. В зале зарегистрировались 317 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Рада во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", за него проголосовали 270 депутатов ВР.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Теги Новости Украины Верховная Радавозгораниевнеочередное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь