В Раде произошло возгорание, нардепы ушли на перерыв

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

У нардепа от СН во время голосования загорелся пульт

В Верховной раде произошло возгорание, в связи с чем парламентарии вновь ушли на получасовой перерыв. Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По его словам, в ходе голосования у нардепа Максима Ткаченко загорелся пульт.

"У нардепа от Слуги, Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром Стефанчуку о запахе горящей проводки", - написал нардеп.

Стоит отметить, что до этого нардепы уже уходили на 20-минутный перерыв.

Напомним, в среду, 13 мая, проходит внеочередное заседание Верховной рады. В зале зарегистрировались 317 парламентариев.

Как писало РБК-Украина, Рада во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", за него проголосовали 270 депутатов ВР.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.