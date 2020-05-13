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У Раді сталася пожежа: пішов дим, у залі товкучка (відео)

STYLERКурйози    13.05.2020 - 16:57
У Раді сталася пожежа: пішов дим, у залі товкучка (відео)
У Верховній Раді сталася пожежа (колаж РБК-Україна)

У нардепа Максима Ткаченка загорівся пульт для голосування у Верховній Раді

У Верховній Раді сталася пожежа 13 травня. Прямо під час засідання парламенту у народного депутата від "Слуги Народу" Максима Ткаченка загорівся пульт для голосування.

У зв'язку з інцидентом спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин.

"Пішов дим. У залі товкучка. А я говорив вранці Стефанчуку про запах палаючої проводки", - написав у соцмережі нардеп Олександр Качура.

На відео, які публікують колеги Ткаченка з Ради, видно, що пульт для голосування оперативно почали замінювати. Під час цього процесу деякі парламентарі жартома цікавилися у працівників Ради, "де тут прослушка".

"А що там у мішечку? Це гроші Сороса?" - жартували нардепи.

У нардепа Максима Ткаченка в Раді загорівся пульт для голосування

"Загорілася зелена кнопка "слуги" Максима Ткаченка. Уже залізо не витримує турборежиму. Нема диму без вогню!" - написав у Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що у середу Верховна Рада зібралася на позачергове пленарне засідання. Зокрема було розглянуто так званий "антиколомойський" законопроект, який остаточно забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Крім того, парламентарі продовжили пільги для ФОПів і медиків.

У нардепа в Верховній Раді загорівся пульт під час голосування за "антиколомойський" закон

Теги Новини України Верховна Рада
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