Народных депутатов предлагают лишать зарплаты за прогулы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроект о лишении зарплаты за прогулы внесли 7 депутатов

Народных депутатов предлагают лишать финансового обеспечения за прогулы пленарных заседаний или заседаний комитетов Верховной рады. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте ВР, передает РБК-Украина.

Проект закона о лишении народных депутатов зарплаты в случае пропуска заседаний ВР без уважительной причины внесли в парламент 7 народных депутатов – Павел Фролов, Ольга Совгиря, Денис Монастырский, Андрей Клочко, Сергей Кальченко, Галина Янченко и Святослав Юраш. Все являются представителям фракции "Слуга народа".

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