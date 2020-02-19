В Раде поймали депутата за "интересным занятием" (видео)

В Раде Анжелика Лабунская развлекала себя смартфоном (Коллаж РБК-Украина)

В парламенте Украины депутата от "Батькивщины" поймали за развлечениями

В Верховной Раде заметили депутата от партии "Батькивщина" Анжелику Лабунскую за интересным занятием. Женщина развлекалась тем, что играла на смартфоне в игры, а в это время в сессионном зале рассматривали важный закон о земле. На занятие Лабунской обратил внимание журналист Алексей Липовецкий, он и снял на видео времяпровождение депутата.

Отмечается, что Лабунскую на смартфоне очень заинтересовала игра под названием June's Journey. Интересно, что сама депутат делает вид, что работает, но аккуратно прикрывает рукой смартфон, чтобы ее не заметили за играми.

Анжелика Лабунская играет в Раде на смартфоне (YouTube)

В комментариях пользователи сети "прошлись" по депутату Анжелике Лабунской и упрекнули ее в неработоспособности.

Я понимаю, что раньше это было просто не показывали, а сейчас это уже за..бало. Это такая культура труда у депутатов. Если я буду играть в игры на работе меня выгонят, а этим нас*ать - они безответственные и с них никто не спрашивает. Упыри!!!!!!!!

Реформа - "Країна в смартфоні".

Трудяга, блін.

Скриншот комментариев

Напомним, 19 февраля в повестке дня парламента рассмотрение во втором чтении скандального законопроекта об открытии рынка земли, правки к которому рассматривают уже вторую пленарную неделю.